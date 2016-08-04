۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۵۵

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه خبر داد:

راهیابی دو فیلم از کرمانشاه به بخش مسابقه جشنواره ملی فیلم سلامت

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه از راهیابی دو فیلم مستند«ناک اوت» و«سینما اوتیسم» از کرمانشاه به بخش مسابقه جشنواره ملی«فیلم سلامت» خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی دو فیلم از استان کرمانشاه به بخش مسابقه جشنواره ملی«فیلم سلامت» خبر داد.

وی افزود: مستند «ناک اوت» به کارگردانی کیوان شمشیر بیگی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان کرمانشاه و  «سینما اتیسم» به کارگردانی زهرا مردای و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان کرمانشاه دو اثر راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره هستند.

رئیس انجمن سینما جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: ۳۹ فیلم از سراسر کشور در بخش مسابقه این جشنواره ملی حضور دارند که دو فیلم آن متعلق به استان کرمانشاه است.

وی تصریح کرد: «ناک اوت» به پدیده دوپینگ و «سینما تیسم» به کودکان اتیسمی می پردازد و این دو اثر با ۳۷ اثر دیگر راه یافته به جشنواره رقابت خواهند کرد.

رضایی خاطرنشان کرد: انجمن سینمای جوانان کرمانشاه تنها انجمن در بین دفاتر مختلف کشور است که دو عنوان فیلم در بخش مسابقه این جشنواره ملی دارد.

