ورود ۲۶ رشته تخصصی جدید در مقطع دکترای دانشگاه آزاد علی آبادکتول

علیرضا لادن مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با اضافه شدن رشته های جدید در دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول گفت: امسال ۲۶ رشته تخصصی دکترا (PHD) جذب خواهیم کرد که مهم ترین آن رشته های آموزش زبان انگلیسی، صنایع، برق در تمامی گرایش ها، مدیریت دولتی در دو گرایش و هفت گرایش کارآفرینی هستند.

لادن مقدم از ورود ۵۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و افزود: پرستاری با گرایش کودکان، برق، مدیریت، صنایع، مهندسی فضای سبز و گیاهان دارویی شاخص ترین رشته های این مقطع را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۱۳۰ رشته در مقاطع لیسانس و کاردانی نیز اضافه می شوند و رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوش بَری و بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی پیوسته خواهند بود.

به گفته وی، رشته های اتاق عمل و هوش بری برای نخستین بار در دانشگاه های آزاد و دولتی شمال کشور ارائه می شوند.

رئیس دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول تصریح کرد: به جز رشته های کاردانی سایر رشته های مقاطع تحصیلی از طریق آزمون جذب خواهند شد.

رشته «پرتوپزشکی» حذف نشده است

لادن مقدم درباره تغییرات شهریه دانشگاه نیز بیان کرد: هزینه ها یکی از دغدغه ها و سد توسعه تحصیلات تکمیلی است و با اعلام دکتر میرزاده (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور) و موافقت هیئت امنا، امسال تخفیف هایی در شهریه رشته های بدون آزمون خواهیم داشت.

وی در ارتباط با اینکه عده ای از دانشجویان نسبت به حذف رشته مهندسی پرتو پزشکی معترض بودند، بیان کرد: همه ساله تعدادی از سرفصل های دروس پس از بازبینی دچار تغییر می شوند و برای این رشته نیز این اتفاق افتاده است.

وی با تاکید براینکه رشته ای حذف نشده اظهار کرد: امسال از سوی وزارت علوم و فناوری، سرفصل رشته مهندسی پزشکی به چهار گرایش بالینی، بیومکانیک، بیو الکتریک و بیومواد تبدیل شده و دانشجویانی که از مهرماه امسال بدون آزمون وارد دانشگاه می شوند می توانند یکی از این گرایش ها را انتخاب کنند.

رئیس دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول تاکید کرد: دانشجویانی که در سال ۹۴ پذیرش شده اند می توانند در همان رشته مهندسی پرتوپزشکی ادامه تحصیل دهند و بدانند که این رشته دارای تاییدیه وزارت علوم و مدرک آن معتبر خواهد بود.