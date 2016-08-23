به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، روح الله شهابی نژاد بیان داشت: در کارگروه رفع موانع تولید در بخش کشاورزی ۱۹۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد،۱۴۶ طرح مصوب و به بانک های عامل معرفی شدند.

شهابی نژاد افزود: عمده این طرح ها شامل مرغداری، ساخت سیلوی گندم، احداث سردخانه میوه و سبزی و توسعه گلخانه ها است.

وی تصریح کرد : راه اندازی واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد ، رونق اقتصادی در بخش کشاورزی ، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش توان تولید در حوزه کشاورزی از مهمترین اهداف این طرح ها است.

شهابی نژاد اضافه کرد: از محل اعتبارات اقتصاد مقاومتی برای رونق تولید از ابتدای خرداد ماه امسال تا کنون حدود ۲۵۷ طرح با اعتباری قریب به ۲۰۶ میلیارد تومان در سامانه بهین یاب ثبت شده است.