توافق ایران و چین برای اختصاص فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در مراسم امضای موافقت‌نامه تامین مالی، طرح و اجرای فاز اول خط دو قطار شهری تبریز با شرکت چینی اویک، افزود: امروز یکی از وعده های رییس جمهوری در سفر به تبریز با امضای این توافق نامه تحقق می یابد.

وی ادامه داد: رییس جمهور در سفر سال گذشته خود به آذربایجان شرقی با جذب ۵۱۷ میلیون دلار از طریق فاینانس برای قطارشهری تبریز موافقت کرد که امروز بخشی از این مصوبه به میزان ۴۲۰ میلیون دلار به امضا می رسد و بخش دیگر آن نیز در بخش خرید واگن ها و تجهیزات لازم خطوط مترو هزینه می شود.

وی گفت: طبق مذاکراتی که با شرکت واگن سازی داشته ایم تا سال ۱۳۹۶ بخشی از واگن ها و سال بعد از آن نیز ۲۰۰ دستگاه واگن به قطارشهری تبریز تحویل می شود.

استاندار آذربایجان شرقی نسبت به سرعت بخشی در اجرای خطوط قطارشهری تبریز با پرداخت منابع فاینانس تاکید کرد و گفت: اگر این طرح به خوبی پیش رود پیشنهادهای دیگری نیز با شرکت چینی طرف قرارداد مطرح خواهیم کرد.

جبارزاده گفت: طرح های خوبی برای فاینانس آماده کرده ایم که فهرست آنها در اختیار شرکت چینی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: مدیریت ارشد استان برای تحقق این توافق نامه نهایت همکاری و پشتیبانی را انجام خواهد داد.

جبارزاده همچنین با اشاره به سفر معاون اول رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی به آذربایجان شرقی در روزهای آینده گفت: یکی از موضوعات اصلی که در این سفرها مطرح می شود، موضوع قطار شهری تبریز خواهد بود.

بر اساس موافقت نامه ای که امروز به امضای مسوولان قطار شهری تبریز و شرکت چینی اویک رسید، این شرکت اعتبار ارزی مورد نیاز برای طرح و اجرای فاز یک خط دو قطار شهری تبریز شامل ۱۰ کیلومتر تونل و هشت ایستگاه به علاوه تامین تجهیزات را از محل خط اعتباری ایران و چین تامین خواهد کرد.

مبلغ این قرارداد ۴۲۰ میلیون دلار و مدت آن چهار سال از تاریخ شروع است و طبق آن شرکت چینی متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد مطابق با شرایط تعیین شده به پیمانکار در قبال انجام طراحی و اجرای پروژه است.