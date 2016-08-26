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۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

در بازدید از نمایشگاه سیمای امید؛

کارت اهدای عضو برای لاریجانی صادر شد

کارت اهدای عضو برای لاریجانی صادر شد

قم - کارت اهدا عضو برای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، علی لاریجانی که برای بازدید از نمایشگاه هفته دولت قم و افتتاح چندین پروژه به قم سفر کرده بود، با حضور در غرفه دانشگاه علوم پزشکی قم از نزدیک با فعالیت‌های این غرفه آشنا شد.

یکی از خدمات ارائه شده در این غرفه ثبت نام از متقاضیان اهدا عضو است که پس از ثبت نام برای آنها کارت اهدا صادر می‌شود.

دکتر لاریجانی نیز با پیوستن به اهدا کنندگان عضو در این امر خداپسندانه شرکت و کارت اهدا عضو دریافت کرد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در غرفه معاونت بهداشت از روند اجرای طرح تحول سلامت نیز بازدید کرد.

کد مطلب 3752345

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