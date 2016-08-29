داوران آکادمی هفتمین جشن مستقل فیلم کوتاه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آکادمی فیلم کوتاه ایران (ایسفا) اسامی هیئت داوران خود را به شرح ذیل اعلام کرد:

مصطفی آل احمد، فرهنگ آدمیت، اشکان احمدی، رضا اسدی، علی اعلایی، مصطفی امامی، مسعود امینی تیرانی، کیارش انوری، ابراهیم ایرج زاد، مجید برزگر، مهدی بوستانی، کاوه بهرامی مقدم، هومن بهمنش، سعید پوراسماعیلی، امیر توده روستا، مرتضی جذاب، امین جعفری، محمد حسین جعفری، مهدی جعفری، محمدرضا جهان پناه، مسعود حاتمی، محمد حدادی، عاطفه خادم الرضا، لقمان خالدی، بهمن دادفر، آرش رصافی، غلامرضا رضوی، ایرج سالاروند، میلاد ستوده، سجاد ستوده، امیر حسین سیاح، سالم صلواتی، میثم صمدی بهرامی، ناصر ضمیری، نیما عباس پور، کریم عظیمی، فرود عوض پور، داریوش غذبانی، مریم فخیمی، مهدی فردقادری، صدف فروغی، کاوه قهرمان، حسن قهرمانی، سهند کبیری، سینا کرمانی زاده، ابوالفضل کریمی اصل، مجید گرجیان، حمید رضا لطفیان، بهاره للهی، شهرام مکری، کاظم ملایی، میردولت موسوی، شهرام میراب اقدم، محمد نجاریان، سعید نجاتی، اعظم نجفیان، نقی نعمتی، پیمان نهان قدرتی، طوفان نهان قدرتی، عباس یوسف شاهی.

همچنین علاوه بر داوران آکادمی، جمعی از سینماگران، نویسندگان و کارشناسان فرهنگی و هنری متشکل از پرویز آبنار، فرهاد اصلانی، نگار اسکندرفر، همایون پایور، پانته آ پناهی ها، علی اصغر دشتی، امید روحانی، مریم زندی، محمدعلی سجادی، علیرضا شجاع نوری، کیاوش صاحب نسق، جعفر صانعی مقدم، هوشنگ گلمکانی، بابک کریمی، فربد مرشدزاده به عنوان داوران مهمان آکادمی ایسفا در این دوره از جشن حضور دارند.

هفتمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران ۱۶ شهریور ماه در سالن ایوان شمس برگزار می شود.