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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۵:۴۳

تحقیقات نشان می دهد؛

باکتری های تنباکو ریسک سرطان را افزایش می دهد

باکتری های تنباکو ریسک سرطان را افزایش می دهد

مطالعات نشان می دهد باکتری های موجود در محصولات تنباکو موجب بروز التهاب در ریه ها و همچنین بروز بسیاری از عفونت های دیگر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات سازمان غذا و دارو آمریکا نشان می دهد محصولات تنباکو حاوی گونه های باکتری نظیر باسیل لیچنیفورمیس و باسیل پامیلوس است که موجب بروز مشکلات ریوی می شوند.

محققان دریافته اند که چندین گونه باکتری در محصولات تنباکو جویدنی می تواند موجب افزایش ریسک سرطان، عفونت های ریه، اسهال و استفراغ شوند.

استیون فولی، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «برخی گونه های باکتری موجود در این تنباکوهای جویدنی، عامل شیوع اسهال و استفراغ هستند. بعلاوه آنها موجب تولید سم ملایمی می شوند که در نهایت بیماری های گسترده را در پی خواهد داشت.»

به گفته فولی، برخی گونه های باسیل و همچنین برخی رشته های باکتری های حلقوی می توانند موجب کاهش نیترات به نیتریت شوند که در نهایت منجر به سرطان می شود.

کد مطلب 3754870

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