به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه یکشنبه ۷ شهریور ماه با حضور در برنامه زنده گفت و گوی ویژه خبری از شبکه دو سیما که به مناسبت هفته دولت تشکیل شده بود، به تبیین مواضع این وزارتخانه در مورد مسائل مختلف حوزه فرهنگ و هنر پرداخت.
وی در خصوص ابراز نگرانیهای مقام معظم رهبری از وضعیت فرهنگ در کشور گفت: نگرانی ایشان در امتداد نگرانیهایی است که طی دو دهه گذشته ابراز کردهاند و ما وظیفه داریم در جهت رفع آنها تلاش کنیم.
جنتی افزود: با توجه به تحولاتی که در حوزه فضای مجازی و شبکههای ماهوارهای صورت گرفته، طبیعتا جامعه ما در معرض آسیبهای مختلف اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است امروزه صدها شبکه تلویزیونی چه فارسی زبان و چه غیرفارسی زبان برای مردم ما قابل دریافت است که بدیهی است در کنار مطالب و اطلاعات مفیدی که از آنها میگیرند، مطالب زیان بخشی هم دریافت میکنند.
جریان زیر پوست شهر، بسیار تاسف بارتر از سطح شهر است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز تاسف عمیق از عمق آسیبهای اجتماعی که در جامعه وجود دارد، گفت: متاسفانه آنچه زیر پوست شهر در جریان است، بسیار تاسف بارتر از چیزی است که در سطح شهر میبینیم و همه ما باید به فکر مقابله با این آسیبها باشیم.
جنتی با اشاره به بحث ولنگاری فرهنگی که از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان یک دغدغه مطرح شده است، یادآور شد: ایشان پیش از این هم بحث تهاجم فرهنگی را مطرح کرده بودند و تذکراتی را به مسئولان وقت حوزه فرهنگی داده بودند. ما باید خاکریزهایی را برای جلوگیری از نفوذ فرهنگی دشمن ایجاد کنیم که این هم با اقدامات آفندی قابل انجام است و هم با حرکتهای پدافندی.
وی ادامه داد: ما از یک طرف باید آنقدر محصولات فرهنگی تولید کنیم که جامعه را از گرایش به استفاده از محصولات بیگانه، بینیاز کنیم و از سوی دیگر برای مقابله با هجمههای بیگانه، اقدامات لازم را انجام دهیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اذعان به اینکه بخش قابل توجهی از مردم ایران از شبکههای ماهوارهای استفاده میکنند، گفت: امروزه فضای مجازی هم به یک فضای باز تبدیل شده است و حتی آن دسته از شبکههای اجتماعی که فیلتر است به راحتی با یک فیلترشکن قابل دسترسی است. ما باید متوجه باشیم که این ابزارها اگرچه اطلاعات و مطالب مفید را در اختیار کاربران قرار میدهد، آسیبهایی را هم به دنبال دارد که باید برای رفع آنها چارهای اندیشید.
انهدام چندین باند مروج مدلینگ در کشور
جنتی همچنین با اشاره به حرکتهای زیرزمینی که در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری در کشور در جریان است، گفت: مواردی مشاهده شده است که افرادی برای یادگیری و آموزش «مدلینگ» به خارج از کشور میروند و بعد از بازگشت به صورت زیرزمینی نسبت به ترویج آن اقدام میکنند که بر اساس گزارشها موارد متعددی از این باندها شناسایی و عوامل آن بازداشت شدهاند و با آنها برخورد صورت گرفته است.
وی ادامه داد: برخی عناصر گروههای موسیقی هم که از خارج از کشور تاسی گرفتهاند در تلاش هستند آموزههای خود را در کشور پیاده کنند. در حوزه کتاب و نشر هم باید بگویم که بخشی از این آثار، رمانهای بسیار مبتذلی است که ما ابدا اجازه انتشار نمیدهیم هر چند ممکن است چند تایی و یا در برخی کتابها پاراگرافهایی از زیر دست ما در برود و منتشر شود اما در غالب موارد نظارت به طور دقیق انجام میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: ما مطلقا اجازه انتشار فیلمهای سینمایی خارجی را در داخل کشور نمیدهیم همچنین از ورود و عرضه برخی بازیهای کامپیوتری خارجی که مضر تشخیص داده میشود، جلوگیری میشود. در حوزه تئاتر هم نمایشنامههایی هستند که وضعیت مناسبی ندارند که ما بر آنها نظارت میکنیم اما گاهی ممکن است مواردی هم از دست ما در برود.
نحوه پوشش تماشاچیان دلیل برخی اعتراضها به کنسرتها
جنتی با بیان اینکه این همان خاکریزهای است که برای مصونسازی فرهنگ جامعه ایجاد شده است گفت: به عنوان مثال ما در حوزه موسیقی اخیرا شیوهنامهای را تدوین کردهایم که در آن تکالیف خواننده، نوازنده، برگزارکننده کنسرت و حتی تماشاچی مشخص شده است؛ مورد اخیر را به این جهت تاکید کردم که گاه مشاهده میشود که مواردی از کنسرتها مورد اعتراض قرار میگیرد به نحوه پوشش تماشاچیان کنسرتها برمی گردد.
وی اضافه کرد: البته مقابله با این تهاجمها به تنهایی از عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج است و همه نهادهای فرهنگی باید کمک کنند که در این میان صدا و سیما نقش بسیار گسترده و موثری دارد همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و حتی موسسات فرهنگی و هنری که از ما برای انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری مجوز میگیرند، نسبت به سالمسازی جامعه وظیفه دارند. ائمه جمعه و اساتید دانشگاه هم نقش مهمی میتوانند در این زمینه ایفا کنند.
گلستان و خراسان رضوی وضعیت بهتری از نظر آمار طلاق در کشور دارند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درعین حال با اشاره به تعدد مراکز ناظر و تصمیم گیر در حوزه فعالیتهای فرهنگی و هنری در کشور گفت: ما معتقد نیستیم که همه اینها باید یکی شود اما ضرورتی است که یک هماهنگی بین آنها ایجاد شود. یکی از جاهایی که در این زمینه میتواند این نقش هماهنگ کننده را ایفا کند، شورای فرهنگ عمومی است. یکی دیگر از دستگاهها شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
جنتی با اشاره به صرف ساعت-نفرهای زیاد در جلسات شورای فرهنگ عمومی کشور در یک سال گذشته با موضوع تحکیم خانواده، به جهت جلوگیری از روند افزایشی میزان طلاق در خانوادهها از ارائه الگوهای استانهایی مانند گلستان و خراسان رضوی که وضعیت نسبتا بهتری از این جهت در قیاس با سایر استانهای کشور دارند، به این استانها سخن گفت.
هرگز از فیلمهای غیرارزشی و زاویهدار با دفاع مقدس حمایت نمیکنیم
وی همچنین از حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تولیدات فاخر، ارزشی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و همچنین آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای دفاع مقدس در زمینههای مختلف اعم از بازیهای رایانهای، فیلمهای سینمایی، آثار تجسمی، کتاب و... خبر داد و گفت: بدیهی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرگز از فیلمهایی که ارزشی نیستند و یا با دفاع مقدس زاویه دارند، حمایت نمیکند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال در بحث یارانه مطبوعات، نشریاتی که از محتوای فاخر، ارزشی برخوردارند و دارای المانهایی برای وحدت قومی در کشور هستند و همچنین گفتمان اقتصاد مقاومتی را ترویج میکنند، حمایت مالی و معنوی بیشتری خواهد کرد.
جنتی در عین حال استفاده مردم از فضای مجازی در کشور را در حال حاضر مفید و هدفمند توصیف کرد و گفت: شبکه ملی فرهنگ هم که اکنون در سطح روستاها هم گسترش پیدا کرده است، بستر مناسبی برای تولید محتوای مناسب است.
سایتهای بیشناسنامه از عوامل اصلی دامن زدن به بحث لغو کنسرتها
وی در خصوص بحث لغو کنسرتها و اینکه چرا این موضوع به مساله اول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده است گفت: من هم قبول دارم این موضوع خیلی بزرگ شده اما شخصا یکی از عوامل دامن زدن به این مساله را سایتهایی میدانم که بسیاری از آنها هم بدون شناسنامه هستند و این دامن زدنها به گونهای شده که بعضیها فکر میکنند کار وزارت ارشاد فقط لغو کنسرتهاست، در حالی که ما دهها فعالیت داریم که اصلا دیده نمیشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این افراد میآیند از ما در مورد لغو یک کنسرت سوال میپرسند و بعد نظر یک مقام مذهبی را جویا میشوند و او هم یک چیزی میگویند و بعد هم میآیند دوباره نظر ما را درباره نظر او میپرسند و همین طور به این مساله در جامعه دامن میزنند.
وی همچنین گفت: در زمینه برگزاری کنسرتها نهایت دقت صورت میگیرد تا موازین شرعی و قانونی و حساسیتهای محلی رعایت شود. ما حتی اجازه نمیدهیم موسیقیهای پاپ در بسیاری از شهرستانهایمان اجرا شود.
خوانندههایی داریم که همواره در خدمت نظام بودهاند ولی کنسرت آنها هم لغو میشود
جنتی تعداد کنسرتهای لغو مجوز شده را بسیار کم برشمرد و تاکید کرد: در ۵ ماه اول امسال فقط ۹ کنسرت لغو شده اما متاسفانه مساله این است که گاهی دیده میشود که کنسرتهایی که هیچ مسالهای ندارد، لغو شده است. ما خوانندههایی داریم که همواره در خدمت نظام بودهاند اما حتی کنسرتهای آنها هم لغو میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا این مساله را در درون جلسات مسئولان مرتبط حل نمیکنید و این قدر به جامعه و رسانهها کشیده میشود؟ گفت: اتفاقا ما همین کار را میکنیم اما خب این دوستان (رسانهها) دیگر در آن جلسات نیستند و به همین خاطر مذاکرات و صحبتهای ما با مقامات قضایی و بعضی ائمه جمعه رسانهای نمیشود.
صندوق «هنر» با ۴۰ میلیارد تومان بدهی به این دولت به ارث رسید
جنتی در خصوص وضعیت صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران(هنر) گفت: این صندوق در گذشته با تامین مالی دولت تشکیل شد و فعالیت آن ادامه پیدا کرد اما زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد ما یک بررسی کردیم و دیدیم که بدهی بسیار بالایی به سازمان تامین اجتماعی دارد؛ رقمی حدود ۴۰ میلیارد تومان.
وی اضافه کرد: ما شروع به پالایش اعضای صندوق و کل ساختار آن کردیم، در حال حاضر حدود ۴۷ هزار نفر عضو این صندوق هستند که ۳۰ هزار نفر آنها از بیمههای تامین اجتماعی بهره مند میشوند علاوه بر این ما یک صندوق هنرمندان پیشکسوت داریم که آنها علاوه بر برخورداری از خدمات بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، مستمری هم دریافت میکنند.
جنتی در عین حال با بیان اینکه درخواستهای قابل توجهی برای عضویت در صندوق هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران وجود دارد، گفت: متاسفانه به دلیل بحث بدهیهای زیاد فعلا امکان پذیرش عضو جدید در این صندوق وجود ندارد.
فیلم «قصهها» هرگز مشکلی برای اکران نداشت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین ادعای مجری گفت و گوی ویژه خبری درباره فیلم «قصهها» دارای مشکل بوده و نباید به جشنوارههای خارجی میرفت، رد کرد و گفت: فیلم «قصهها» در داخل کشور اکران شد و هیچ مشکلی هم نداشت حالا اگر به خارج از کشور هم رفته، بدیهی است که مشکلی برای ایران نداشته است چرا که این فیلم از سوی شورای نظارت بر نمایش مورد تایید قرار گرفته بود و من هم به کرات گفته بودم که این فیلم مشکلی برای اکران ندارد.
وی در مورد فیلم ۵۰ کیلو آلبالو هم گفت: این فیلم در شورای نظارت بر نمایش تایید شده بود و به همین خاطر اجازه اکران به آن داده شد، بعد از اکران انتقادهایی به آن وارد شد و به همین خاطر من درخواست کردم که خودم فیلم را ببینم. وقتی فیلم را دیدم متقاعد شدم برخی ایرادات به این فیلم وارد است و به همین خاطر در یک اظهارنظر شخصی گفتم اگر من اختیار تام داشتم، اجازه نمیدادم این فیلم اکران شود.
اظهار نظر من درباره «۵۰ کیلو آلبالو» شخصی بود
جنتی گفت: البته این شورا متشکل از ۹ عضو است که همه آنها افرادی متخصص و فیلم شناس هستند و طبیعی است که نباید تنها به نظر یک نفر اقتدا شود. به هر حال بعد از آن اظهار نظر من هم فیلم از پرده سینماها پایین کشیده نشد و این طور نبود که با آن برخورد شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد بحث واگذاری ممیزی کتاب به ناشران هم گفت: ممیزی از نظر قانونی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این وزارتخانه نمیتواند از این مسئولیت شانه خالی کند من در ابتدای ورودم در وزارت فرهنگ و ارشاد این ایده را مطرح کردم که ممیزی قبل از چاپ را به خود ناشران واگذار کنیم و بعد از چاپ خودمان نظارت را انجام دهیم.
وی در توضیح بیشتر در این رابطه یادآور شد: بعد از مدتی ما متوجه شدیم که ناشران زیر بار این کار نمیروند، در هر حال در سه سال گذشته ممیزی کتاب به همان شکل سابق صورت گرفته و بررسان کتاب زیر نظر هیاتهای نظارت بر ضوابط نشر، این کار را انجام داده اند.
در حال حاضر ممیزی کتاب به تعدادی از ناشران واگذار شده است
جنتی ادامه داد: بحثی که اخیرا مطرح شده، این است که به هر حال ما تعدادی از ناشران را داریم که هم با سابقه هستند و هم در طول یک، دو یا سه دهه فعالیت کاری شان حتی یک مورد هم تخلف از آنها دیده نشده است ضمن اینکه برای ارزیابی کتابهایشان هم، یک هیاتهای علمی دارند؛ ما پیشنهاد کردیم که این ممیزی را دست کم به آنها واگذار کنیم و اگرچه این یک تبعیض در خصوص ناشران میتواند به حساب آید، اما به هر حال احترام به سابقه و تعهد کاری مطلوب تعدادی از آنها حساب میشود.
آثار برخی شخصیتهای حوزوی اساساً ممیزی نمیشود و یکروزه مجوز میگیرند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: در حال حاضر ما به برخی از این ناشران ممیزی کتاب را واگذار کردهایم ضمن اینکه برخی از شخصیتها و به خصوص چهرههای حوزوی ما که آثار وزینی چاپ میکنند در شمول ممیزی نمیگنجند و لذا بعد از ارائه کتاب و تنها برای طی مراحل قانونی، بعد از یک روز مجوز آنها صادر میشود. اساسا این سوال پیش میآید که آثار این بزرگان را چه کسی میخواهد ممیزی کند؟
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