برنامه ویژه وزارت علوم برای بهبود تغذیه دانشجویان در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا در حاشیه آیین افتتاحیه هفدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان پسر کشور که به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود در حال برگزاری است، ضمن ابراز خرسندی از میزبانی شایسته این رویداد، اظهار داشت: خوشحالم که شاهد برگزاری این آوردگاه بزرگ ورزشی در استان سمنان و شهر شاهرود هستیم.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن قدردانی از تلاشهای رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود، استاندار، فرماندار و تمامی دستاندرکاران این رویداد ملی، تصریح کرد: هماهنگی و همدلی مسئولان استان سمنان منجر به گردهمایی بیش از ۳۰۰۰ دانشجو از ۱۷۰ دانشگاه کشور شده است که قرار است طی ۱۰ روز، رقابتهای فشرده و پرشوری را پشت سر بگذارند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت برگزاری این المپیاد در مقطع کنونی، افزود: برگزاری این رویداد در شرایط حساس کشور، نمادی از پویایی و نشاط نسل جوان است. همانطور که رزمندگان و مردم ما در عرصههای مختلف با افتخارآفرینی حماسه میسازند، دانشجویان عزیز ما نیز در میدان ورزش با رقابت جوانمردانه، برای خود و کشور افتخار کسب میکنند و این همان ایجاد «امید و نشاط» است که نیاز مبرم جامعه امروز محسوب میشود.
حبیبا در بخش دیگری از سخنان خود به برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل بازگشایی دانشگاهها در مهرماه، سازمان امور دانشجویان وظیفه خود میداند که «زیستبوم دانشجویی» را به گونهای فراهم کند که دانشجویان بهعنوان آیندهسازان کشور، در محیطهای دانشگاهی و خوابگاهها از شرایط مطلوب و آرامش کافی برخوردار باشند.
معاون وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: موضوع بهبود وضعیت تغذیه دانشجویان از اولویتهای مهم سازمان است که همچنان بهطور جدی در حال پیگیری است. امیدواریم با اقدامات در دست اجرا، در آغاز سال تحصیلی جدید، شرایط مساعد و استانداردی را برای تحصیل و تحقیقِ با طیب خاطر دانشجویان فراهم آوریم.
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