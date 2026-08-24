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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

افتتاح ۱۰۱۴ پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیاردی در سمنان

افتتاح ۱۰۱۴ پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیاردی در سمنان

سمنان- استاندار سمنان گفت: همزمان با هفته دولت یک هزار و ۱۴ پروژه صنعتی و عمرانی در استان افتتاح می‌شود که برای اجرای آنها ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعدازظهر دوشنبه در جریان افتتاح یک کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی ایوانکی با حضور معاون رئیس‌جمهور، با اشاره به شرایط سخت استان سمنان و کشور در یک سال گذشته اظهار کرد: از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، شرایط بسیار سختی بر استان سمنان و کشور حاکم بوده است.

وی با بیان اینکه با وجود تمام این مشکلات و دشواری‌ها، خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشده است، افزود: طی یک سال اخیر ۷۴۵ پروژه در استان سمنان به بهره‌برداری رسیده است.

استاندار سمنان گفت: برای اجرای این پروژه‌ها با وجود محدودیت‌های موجود در کشور، ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

کولیوند با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، کشاورزان، بخش خصوصی، صنعتگران و سایر مجموعه‌ها محقق شده است، افزود: در هفته دولت امسال نیز یک هزار و ۱۴ پروژه صنعتی و عمرانی در استان سمنان افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای پروژه‌های هفته دولت سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برای اجرای این پروژه‌های صنعتی و عمرانی ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

استاندار سمنان همچنین تأکید کرد: در اجرای پروژه‌های هفته دولت امسال، توسعه متوازن در تمام شهرستان‌های استان مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 6926213

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