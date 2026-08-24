به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعدازظهر دوشنبه در جریان افتتاح یک کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی ایوانکی با حضور معاون رئیسجمهور، با اشاره به شرایط سخت استان سمنان و کشور در یک سال گذشته اظهار کرد: از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، شرایط بسیار سختی بر استان سمنان و کشور حاکم بوده است.
وی با بیان اینکه با وجود تمام این مشکلات و دشواریها، خدمترسانی به مردم متوقف نشده است، افزود: طی یک سال اخیر ۷۴۵ پروژه در استان سمنان به بهرهبرداری رسیده است.
استاندار سمنان گفت: برای اجرای این پروژهها با وجود محدودیتهای موجود در کشور، ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
کولیوند با بیان اینکه اجرای این طرحها با همکاری دستگاههای اجرایی، کشاورزان، بخش خصوصی، صنعتگران و سایر مجموعهها محقق شده است، افزود: در هفته دولت امسال نیز یک هزار و ۱۴ پروژه صنعتی و عمرانی در استان سمنان افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به حجم سرمایهگذاری انجامشده برای پروژههای هفته دولت سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برای اجرای این پروژههای صنعتی و عمرانی ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
استاندار سمنان همچنین تأکید کرد: در اجرای پروژههای هفته دولت امسال، توسعه متوازن در تمام شهرستانهای استان مورد توجه قرار گرفته است.
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