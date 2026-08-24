انتخاب «مرد سال» بولینگ در برنامه فدراسیون/ رنکینگ کشوری ملاک است

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیراد ونکی مسئول کمیته بولینگ فدراسیون بولینگ و بیلیارد با یادآوری اینکه دور دوم مسابقات بولینگ رنکینگ انفرادی کشوری مردان از روز یکشنبه (اول شهریور) به میزبانی باشگاه خلیج فارس شیراز آغاز شد و تا ۴ شهریور ادامه خواهد داشت، به حضور ۷۳ ورزشکار در این رقابت ها اشاره داشت و در مورد چگونگی پیگیری مسابقات توضیح داد.

وی گفت: شرکت کنندگان در روز اول و دوم مسابقات در سه بازه زمانی با هم رقابت می کنند طوریکه هر بازیکن در مجموع این دو روز ۱۰ گیم مسابقه می دهد.

ونکی تصریح کرد: بر اساس عملکرد بازیکنان شرکت کننده در پایان دو روز نخست، ۵۰ نفر برتر رقابت های خود را در روز سوم دنبال می کنند. در این روز، شرکت کنندگان در ۵ گیم با هم رقابت می کنند تا از میان آنها ۲۵ نفر برتر برای ورود به روز پایانی مسابقات مشخص شوند.

مسئول کمیته بولینگ فدراسیون بولینگ و بیلیارد یادآور شد: بدین ترتیب روز چهارم و پایانی مسابقات با حضور ۲۵ نفر آغاز می شود. رقابت این نفرات در ۵ گیم دنبال می شود تا ۵ نفر برتر مشخص شوند. این ۵ نفر در همان روز پایانی مسابقات در قالب فینال و به صورت نردبانی رقابت با یکدیگر را دنبال می کنند تا با تعیین رده بندی میان آنها، سه نفر برتر رنکینگ مشخص شوند. اینگونه پرونده این دور مسابقات بسته می شود.

وی از استقبال صورت گرفته و همچنین کیفیت این دور از مسابقات ابراز رضایت کرد و گفت: در مجموع از زمان تشکیل کمیته جدید، رقابت های رنکینگ کشوری با استقبال خوبی مواجه بوده است. دور نخست مسابقات بولینگ رنکینگ انفرادی مردان با حضور ۹۵ نفر در تهران برگزار شد و دور دوم را هم با ۷۳ ورزشکار آغاز کردیم. این میزان استقبال از سوی شرکت کنندگان قابل توجه است و مهمتر اینکه علاوه بر فاکتور کمی، کیفیت رقابت میان آنها هم از سطح قابل توجهی برخوردار است.

ونکی در مورد چگونگی پیگیری رنکینگ انفرادی مردان یادآور شد: طبق بخشنامه، مسابقات رنکینگ کشوری در مجموع طی ۴ دور برگزار می شود. دور سوم این رقابت ها اواخر مهر در تهران برگزار می شود. در مورد دور چهارم و زمان و محل برگزاری آنها هم تصمیم گیری لازم صورت خواهد گرفت.

مسئول کمیته بولینگ در مورد نتیجه نهایی از برگزاری ۴ دور مسابقات بولینگ رنکینگ انفرادی مردان گفت: همه شرکت کنندگان در هر دور از این مسابقات بر اساس جدول جهانی و طبق عملکردشان امتیاز می گیرند و بعد از اتمام ۴ دور مسابقات، مجموع امتیازات شان مشخص می شود. بدین ترتیب برترین های بولینگ کشور مشخص می شود و نفر اول هم به عنوان «مرد سال» بولینگ کشور معرفی خواهد شد. همچنین این مسابقات در انتخاب اردونشینان تیم ملی هم تاثیرگذار است. یکی از ملاک های انتخاب اردونشینان برای تیم ملی بولینگ، ورود به جمع ۲۵ بازیکن برتر هر دور است.