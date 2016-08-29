به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی لرستان با اشاره به اینکه رکوردهای لرستان در خصوص سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی و کاهش ورودی ها نکته مهمی است، اظهار داشت: استانی که پرونده های آن نسبت به نرم کشوری کمتر است حکایت از یک امتیاز و رشد فرهنگی در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه علی رغم تلقی هایی که در زمینه دعوا و درگیری در لرستان وجود دارد اما آمارها خلاف این موضوع را نشان می دهد، تصریح کرد: در یک استان محروم باید ناهنجاری ها و بزه های اجتماعی به ویژه در حوزه اقتصادی یعنی سرقت بیشتر باشد اما آمارها نشان می دهد این موضوع در لرستان کمتر است.

وزیر دادگستری افزود: این آمارها باید دلیل داشته باشد که می توان گفت عامل فرهنگی است که رابطه مستقیمی با بزه و محرومیت برقرار نکرده و آمارها را کاهش داده است.

افزایش قاضی و کارمند در دستگاه قضایی مشکل را حل نمی کند

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به نرخ ۱۳.۴ درصدی بیکاری در لرستان گفت: باید تلاش کنیم مردم از نظر فرهنگی و اقتصادی در وضعیت مناسب قرار بگیرند و در این صورت است که بزه و آسیب اجتماعی کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه افزایش قاضی و کارمند در دستگاه قضایی مشکل را حل نمی کند بلکه کاهش بزه و و پرونده های ورودی درمان درد قوه قضاییه است، تصریح کرد: مقام قضا پشتوانه اقتدار و صلابت قانون است.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه اگر قاضی پشت قانون نباشد جایگاه قانون سست می شود و باید این موضوع را تقویت و تثبیت کنیم، ادامه داد: همکاری بین دستگاه های مختلف اساس پیشرفت است و باید همه تلاش کنیم تا این همکاری ها افزایش یابد.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه عدم مجازات علنی در لرستان از سوی دادگستری لرستان ایده خوبی است، اظهار داشت: در اسلام نیز فقط در موارد خاص گفته اند مجازات علنی باشد تا پیشگیرانه باشد و مربوط به همه مجازات ها نیست.

وی با بیان اینکه شناخت شرایط اجتماعی در این رابطه نیز بسیار مهم است، تصریح کرد: در محیط های سنتی و عشایری که کشمکش و دعوا زیاد است اعمال خشونت باید جواب دهد اما در لرستان می بینیم که برعکس اقدام شده و جواب گرفته اند که این نکته قابل تاملی است.

وزیر دادگستری یادآور شد: نوع مجازات را با تیزبینی و دقت بیشتر باید مد نظر قرار دهیم.

ظرفیت مدیریتی و کارشناسی لرستان خوب است

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه ما در هر دولتی تلاش می کنیم مشکلات مان را کاهش دهیم و به حداقل برسانیم، افزود: زندان ها منابع مالی کمی دارند و در کلیت بودجه مشکل داریم و نمی توانیم آنطور که باید پیش برویم.

وی با تاکید بر اینکه کار در کشور تنها متکی به سیاست ها و تصمیمات سطوح بالا نیست و خیلی ازکارها به سرانگشت تدبیر شما بستگی دارد، ادامه داد: در بسیاری از کارها شما درمان های بهتری سراغ دارید و معضلات بسیاری را با سرانگشت تدبیر قضایی شما حل می شود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در دولت نیز تصمیم گرفته ایم اختیارات استان ها را بیشتر کنیم، اظهار داشت: برآورد ما این است که لرستان قابلیت های بالای مدیریتی و منابع دارد.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه ظرفیت مدیریتی و کارشناسی لرستان خوب است، تصریح کد: دولت هم اختیارات بیشتری می دهد و بنابراین استان توانمند تر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه هر کجا که طبق مبنای صحیح و اصول شرعی حرکت کردیم امروز سر افزار هستیم، در پاسخگویی راحتیم و شاکر خدا بوده و آرامش روانی داریم، گفت: هرکجا که از مرز عدالت و شرع فاصله بگیریم فشار روانی خواهیم داشت و اگر کسی سوال و جواب کند نمی توانیم پاسخ دهیم.

سعی کرده ام طبق قانون و شرع عمل کنم

وزیر دادگستری با بیان اینکه الان بیشترین درگیری، حملات و تهاجم ها را دارم و ظاهرا نمی خواهند دست هم بردارند، تصریح کرد: اما من خیلی آرامم و در طول تمام این سالها یک شب هم بی خوابی نکشیده ام چون سعی کرده ام طبق قانون و شرع عمل کنم.

حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه هر کسی سوال کند هم جواب دارم بدهم، افزود: این موضوع خیلی مهم است که یک قاضی آرامش روانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر حکمی خلاف واقع باشد و بعدا متوجه شویم فشار روانی دارد و قاضی تا اخر عمر درگیر آن حکم می شود، تصریح کرد: در کار قضا این مهم است که گوشتان بدهکار حرف و حدیث و بارک الله گفتن ها و کف و سوت ها نباشد.

حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه نباید نگاه دستگاه قضا به این موارد باشد و اگر کوچکترین توجهی به این حرف ها کند از مرز عدالت خارج می شود، گفت: این شر و شورها می آید و می رود اما نه رزق و روزی و نه عزت و ذلت به دست این خلایق نیست و هیچ نقشی در بالا و پایین رفتن انسان ندارند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دستگاه قضا نیازمند به چنین هویت و جایگاهی است، اظهار داشت: افکار عمومی برای ما مهم است اما وظیفه قاضی تحت تاثیر این فضا نباید باشد و اگر اینگونه شد حکم اثربخش و تحول آفرین خواهد بود و حافظ عدالت است.

حجت الاسلام پورمحدی یادآور شد: مردم بدانند قضات یک ذره از قانون کوتاه نمی آیند.