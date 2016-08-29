به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا امروز در معاملات نقدی بازار لندن با رسیدن به سطح هزار و ۳۱۴ دلار و ۷۰ سنت در هر اونس، کمترین سطح قیمتی خود از ۲۶ ژوئیه را تجربه کرد و سپس با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به جمعه گذشته، به هزار و ۳۱۸ دلار و ۶۶ سنت در هر اونس رسید. این کاهش قیمت در طول ۵ هفته اخیر بی‌سابقه بوده است و انتظار می‌رود این کاهش قیمت تا انتهای ماه سپتامبر همچنان ادامه داشته باشد.

«ژانت یلن» رئیس بانک مرکزی آمریکا جمعه گذشته در نشست سیاست‌گذاران این بانک گفت: پیشرفت اقتصادی و بهبود شرایط بازار کار آمریکا در ماه‌های اخیر از افزایش نرخ بهره حمایت می‌کنند.

شاخص (ابزار) فدواچ شرکت CME نشان داده است که قیمت‌گذاری در بازار با افزایش بیش از ۳۰ درصدی در ماه سپتامبر(شهریور-مهر) همراه خواهد بود. این در حالیست که تا پیش از این یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا و معاون او «استنلی فیشر» از احتمال افزایش ۱۸ درصدی این شاخص خبر داده بودند.

قیمت طلا در روز جمعه افزایش ۱.۵ درصدی را در ابتدای منتشر شدن صحبت‌های یلن درباره نرخ بهره پیدا کرد اما تا آخر روزبه پایین‌ترین میزان خود رسید. افشین نبوی، رئیس تجاری شرکت MKS سوئیس دراین‌باره به رویترز گفت: «بازار از این صحبت‌ها شگفت‌زده شد به همین دلیل در وهله اول قیمت‌ها بالا رفت و بعد به‌شدت افت پیدا کرد. درخواست برای طلا به‌صورت فیزیکی آن هنوز هم بسیار کم است به همین دلیل به نظر می‌رسد قبل از اینکه قیمت‌ها دوباره بالا رود، کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد. نوسانات طلا به‌شدت به نوسانات دلار وابسته بوده است. ارز ایالات‌متحده بعد از صحبت‌های یلن، به‌سرعت با فروش و سود بالایی روبه‌رو شد. بااین‌حال افزایش نرخ بهره در آمریکا با افزایش هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بی‌بازده مانند طلا، قیمت این دارایی‌ها را کاهش می‌دهد درحالی‌که نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها را بالا می‌برد.