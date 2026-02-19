اتفاقی که بزرگترین ضربه را به پرسپولیس زده/ سرخپوشان به شوک نیاز دارند

مجتبی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر با ارزیابی شرایط این روزهای پرسپولیس در آستانه بازی با خیبر خرم آباد که تحت تاثیر ۴ شکست سرخپوشان در دور برگشت لیگ برتر و انتقاد از عملکرد بازیکنان و کادر فنی این تیم برگزار خواهد شد، صحبت هایی را انجام داد که نشان از نگاه فینال گونه پیشکسوت پرسپولیس به بازی با نماینده خرم آباد دارد.

فضای ذهنی بازیکنان پرسپولیس مثل قبل نیست

شیری درباره عملکرد پرسپولیس از زمان بازگشت اوسمار ویه‌را گفت: شرایط پرسپولیس به گونه‌ای رقم خورده که این تیم با آمدن اوسمار ویه‌را نتوانسته امتیازات لازم را جمع‌آوری کند. این موضوع باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.

شیری یکی از مهم‌ترین دلایل افت نسبی تیم را فضای ذهنی پس از قهرمانی فصل گذشته دانست و افزود: پرسپولیس و اوسمار هنوز در باد قهرمانی قبلی هستند و این مهم‌ترین ضربه‌ای است که به تیم وارد می‌شود.

کیفیت پرسپولیسی‌ها افت کرده است

این پیشکسوت سرخ‌ها در ادامه به کیفیت بازیکنان اشاره کرد و گفت: قبول دارم کیفیت بازیکنان اهمیت زیادی دارد. ارونوف نوسان زیادی دارد و یک بازیکن خارجی وقتی به پرسپولیس می‌آید باید همیشه در بهترین شرایط باشد. به نظرم پرسپولیس در جذب بازیکنان هم نتوانسته آن‌طور که باید عملکرد موفقی داشته باشد. کیفیت بازیکنان پرسپولیس نسبت به گذشته کاملا افت کرده است.

نقش نبودن هوادار برای پرسپولیس

شیری همچنین به نقش هواداران در نتایج تیم اشاره کرد: تیم پرهوادار همیشه به انرژی تماشاگرانش نیاز دارد. الان می‌بینیم بیش از دو ماه است که پرسپولیس هوادار نمی‌بیند و این مسئله از نظر روحی روی تیم تأثیر می‌گذارد.

او درباره شرایط مدیریتی و مالی باشگاه گفت: شرایط مالی پرسپولیس نسبت به قبل خیلی بهتر شده، اما نتیجه‌گیری تیم ضعیف است که به نظر من به کیفیت پایین بازیکنان برمی‌گردد.

شیری در ادامه تأکید کرد: کادر فنی برای موفقیت به بازیکنان باکیفیت و دوندگی بی‌امان نفرات جوان نیاز دارد. فاکتورهای زیادی باید در نظر گرفته شود تا بتوانیم کادرفنی را به درستی تحلیل کنیم.

تکلیف قهرمانی پرسپولیس را خیبر مشخص می‌کند

وی در پایان با اشاره به دیدار پیش‌روی پرسپولیس با خیبر خرم آباد خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم بازی پرسپولیس و خیبر می‌تواند تکلیف قهرمانی را مشخص کند. الان پرسپولیس به یک شوک با پیروزی پرگل نیاز دارد. بهترین زمان برای نتیجه‌گیری همین حالاست تا تیم فارغ از نتایج سایر رقبا به صدر جدول برگردد و قهرمانی را به هوادارانش هدیه دهد.