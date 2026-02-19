به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران یکشنبه سوم اسفند ماه میزبان یکصد و چهلمین حراج شمش طلا خواهد بود. مهلت ثبتنام در این حراج تا ساعت ۲۴ شنبه دوم اسفند اعلام شده است.
شرایط شرکت در حراجی فروش شمش طلای مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شرح زیر است:
- واریز یک میلیارد تومان به عنوان وجه الضمان به ازای هر شمش
- دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبتشده در درگاه ملی مجوزها
- مطابقت با شیوهنامه شماره ۹ مرکز مبادله ایران
بر اساس اعلام مرکز مبادله، گروههای مجاز خرید و حضور در این حراجی شامل: «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکنندگان مصنوعات طلا» و «خردهفروشان طلای آبشده» میشود.
