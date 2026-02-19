۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

برگزاری کرسی تلاوت و جزخوانی قرآن در مسجد جامع سنندج

سنندج ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج از برگزاری کرسی تلاوت و جزخوانی قرآن کریم با حضور قاریان برجسته در مسجد جامع این شهر خبر داد.

حجت‌الاسلام فرشاد مرزبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، کرسی تلاوت و جزخوانی قرآن کریم با حضور قاریان برجسته در مسجد جامع سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: در این محافل نورانی، هر روز بخشی از آیات قرآن کریم توسط قاریان برجسته تلاوت می‌شود تا زمینه انس بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان، با کلام وحی فراهم شود.

ترویج فرهنگ قرآنی از اهداف برگزاری محافل رمضان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج با بیان اینکه ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای تقویت ارتباط با قرآن است، عنوان کرد: برگزاری کرسی‌های تلاوت و جزخوانی قرآن، نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی و تعمیق باورهای دینی در جامعه دارد.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها با استقبال خوب مردم مؤمن و روزه‌دار همراه است و تلاش شده فضایی معنوی و اثرگذار برای شرکت‌کنندگان فراهم شود.

پیش‌بینی برنامه‌های تشویقی برای شرکت‌کنندگان

حجت‌الاسلام مرزبانی خاطرنشان کرد: در حاشیه این مراسم، برنامه‌های فرهنگی و تشویقی از جمله اهدای جوایز نیز برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: از عموم مردم، به‌ویژه جوانان و علاقه‌مندان به قرآن کریم دعوت می‌شود در این محافل معنوی حضور یافته و از برکات این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج تأکید کرد: این مراسم در طول ماه مبارک رمضان در مسجد جامع سنندج برگزار می‌شود.

کد خبر 6753712

