حجتالاسلام صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در ایام ماه مبارک رمضان، برنامهریزی ویژهای را در دستور کار قرار داده است تا زمینه استفاده حداکثری مؤمنین و مؤمنات از فضای معنوی بقاع متبرکه فراهم شود.
وی با اشاره به آغاز اجرای طرح ضیافت الهی از روز نخست ماه مبارک رمضان افزود: در مجموع ۳۲ بقعه متبرکه شاخص در سطح استان کرمانشاه مجری ویژهبرنامه ضیافت الهی هستند و این برنامهها با محوریت ترویج معارف قرآن کریم و اهل بیت (ع) برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در ادامه به برخی از بقاع مجری این طرح اشاره کرد و گفت: امامزاده احمد (ع) سنقر، امامزاده باقر (ع) بیستون، امامزاده مهدی (ع) هرسین، امامزاده حسن (ع) اسلامآباد، امامزاده ابراهیم (ع) طاقبستان، مسجد و زیارتگاه صاحبالزمان (عج)، امامزاده ابراهیم (ع) کنگاور و بقعه احمد بن اسحاق (ره) از جمله بقاعی هستند که طرح ضیافت الهی در این آستانهای مقدس برگزار میشود.
صالحی با تشریح برنامههای پیشبینیشده در قالب این طرح تصریح کرد: اجرای برنامههای ضیافت الهی با اعزام مبلغین و حضور مستمر روحانیون در بقاع متبرکه و مراکز تبلیغی استان انجام میشود و در همین راستا ۲۵ نفر مبلغ، شامل هشت مبلغ اعزامی از قم و ۱۷ مبلغ بومی، فعالیت تبلیغی خود را در ایام ماه مبارک رمضان آغاز کردهاند.
وی ادامه داد: همچنین چهار نفر از مفسران قرآن کریم از قم برای برگزاری کرسیهای تفسیر قرآن به بقاع متبرکه استان اعزام شدهاند که با محوریت قرآن کریم و در راستای تبیین معارف اهل بیت (ع)، مباحث خود را با رویکرد جهاد تبیین برای عموم مردم ارائه میکنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با بیان اینکه برنامههای متنوع فرهنگی و عبادی در قالب طرح ضیافت الهی اجرا میشود، گفت: جزءخوانی قرآن کریم، محافل انس با قرآن، کرسیهای تلاوت، سخنرانیهای دینی، افطاری ساده، مناجاتخوانی، مسابقات فرهنگی و قرآنی و اقامه نمازهای جماعت از جمله برنامههایی است که در بقاع متبرکه استان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین صالحی در پایان از تدارک برنامههای ویژه مناسبتی خبر داد و افزود: برای میلاد باسعادت امام حسن مجتبی (ع) برنامههای خاصی پیشبینی شده و همچنین برای شبهای احیا با حضور سخنرانان، مداحان و ذاکران اهل بیت (ع)، مراسم پرفضیلتی در بقاع متبرکه استان کرمانشاه برگزار میشود.
نظر شما