۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

در رزمایش مرکب دریایی نیروهای دریایی ایران و روسیه انجام شد؛

اجرای تمرین عکسبرداری هوایی و صورت‌بندی و آرایش‌های تاکتیکی

یگان‌های شرکت‌کننده در رزمایش مرکب دریایی نیروهای دریایی ایران و فدراسیون روسیه تمرین عکسبرداری هوایی(Photo Ex) و سناریوی صورت‌بندی و آرایش‌های تاکتیکی را با موفقیت انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مرحله از رزمایش مرکب دریایی، یگان‌های رزمی شرکت کننده شامل ناوشکن سرفرماندهی الوند، ناوموشک انداز نیزه، ناو موشک انداز خنجر، بالگرد SH۳D، لندینکراف، تیم های عملیات ویژه و شناورهای هجومی ریب و رعد از ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناو شهید صیاد، شناورهای کلاس تندر و قایق های هجومی، و تیم‌های عملیات ویژه و بالگرد بل ۴۱۲ از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ناو بالگرد بر استویسکی از فدراسیون روسیه و دو فروند هواپیمای F۴ نیروی هوایی ارتش در این مرحله از رزمایش حضور داشتند.

همچنین در ادامه، سناریوی صورت‌بندی و آرایش‌های آفندی با هدف ارتقای هماهنگی تاکتیکی، افزایش توان فرماندهی و کنترل مشترک و تمرین واکنش سریع در شرایط عملیاتی اجرا شد. در این بخش، یگان‌ها شیوه‌های مختلف استقرار و مانور ترکیبی را تمرین کردند.

مراحل عملیاتی رزمایش مرکب دریایی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با شرکت یگان‌های شناور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی فدراسیون روسیه پس از برگزاری نشست توجیهی، در دریای عمان و شمال اقیانوس هند برگزار شد.

اكرم سادات حسيني شبستري

