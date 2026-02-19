به گزارش خبرگزاری مهر، در این مرحله از رزمایش مرکب دریایی، یگان‌های رزمی شرکت کننده شامل ناوشکن سرفرماندهی الوند، ناوموشک انداز نیزه، ناو موشک انداز خنجر، بالگرد SH۳D، لندینکراف، تیم های عملیات ویژه و شناورهای هجومی ریب و رعد از ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناو شهید صیاد، شناورهای کلاس تندر و قایق های هجومی، و تیم‌های عملیات ویژه و بالگرد بل ۴۱۲ از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ناو بالگرد بر استویسکی از فدراسیون روسیه و دو فروند هواپیمای F۴ نیروی هوایی ارتش در این مرحله از رزمایش حضور داشتند.

همچنین در ادامه، سناریوی صورت‌بندی و آرایش‌های آفندی با هدف ارتقای هماهنگی تاکتیکی، افزایش توان فرماندهی و کنترل مشترک و تمرین واکنش سریع در شرایط عملیاتی اجرا شد. در این بخش، یگان‌ها شیوه‌های مختلف استقرار و مانور ترکیبی را تمرین کردند.

مراحل عملیاتی رزمایش مرکب دریایی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با شرکت یگان‌های شناور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی فدراسیون روسیه پس از برگزاری نشست توجیهی، در دریای عمان و شمال اقیانوس هند برگزار شد.