  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۲۷

بهمن کامیار به مهر گفت:

«سد معبر» به بازار تهران رسید/ روزهای آخر فیلمبرداری

«سد معبر» به بازار تهران رسید/ روزهای آخر فیلمبرداری

بهمن کامیار با بیان اینکه فیلمبرداری «سد معبر» تا روز جمعه به پایان می رسد از ضبط قسمت هایی از آن در بازار تهران گفت.

بهمن کامیار تهیه‌کننده فیلم سینمایی «سد معبر» به کارگردانی محسن قرایی درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: فیلمبرداری این اثر روزهای پایانی خود را می گذراند، به طوری که روز جمعه ۱۲ شهریور ماه فیلمبرداری آن به طور کلی به پایان می رسد.

وی افزود: در حال حاضر مشغول فیلمبرداری بخش هایی از آن در بازار تهران هستیم و به زودی تدوین را هم آغاز می کنیم.

کامیار در پایان خاطرنشان کرد: ما این فیلم را برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده می کنیم.

فیلمنامه «سد معبر» را سعید روستایی در فضایی شهری و اجتماعی به نگارش درآورده و همین موضوع تولید و اجرا را با حساسیت ها و لزوم توجه به جزئیات مواجه کرده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: قاسم کارمند اداره سد معبر شهرداری، در تلاش است وضعیت زندگی خود را بهبود ببخشد، اما در این راه با نرگس همسرش اختلاف نظر دارد…

حامد بهداد و باران کوثری به عنوان زوج اصلی این فیلم هستند که پیش از این در فیلم‌های «دختر» و «هفت ماهگی» نیز همبازی بوده اند و نادر فلاح، نگار عابدی، اکبر رحمتی، آوا شریفی، علیرضا کمالی، گیتی قاسمی، حسام محمودی، مرتضی آقا حسینی، عرفان ناصری، امیرسفیری، بهرام سروری نژاد، علی میلانی، غلامعلی رضایی، فتح الله طاهری، بازیگر خردسال: رونیکا نعمت الله، با حضور محسن کیایی فهرست بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل می دهند.

کد خبر 3755833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها