«سد معبر» به بازار تهران رسید/ روزهای آخر فیلمبرداری

بهمن کامیار تهیه‌کننده فیلم سینمایی «سد معبر» به کارگردانی محسن قرایی درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: فیلمبرداری این اثر روزهای پایانی خود را می گذراند، به طوری که روز جمعه ۱۲ شهریور ماه فیلمبرداری آن به طور کلی به پایان می رسد.

وی افزود: در حال حاضر مشغول فیلمبرداری بخش هایی از آن در بازار تهران هستیم و به زودی تدوین را هم آغاز می کنیم.

کامیار در پایان خاطرنشان کرد: ما این فیلم را برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده می کنیم.

فیلمنامه «سد معبر» را سعید روستایی در فضایی شهری و اجتماعی به نگارش درآورده و همین موضوع تولید و اجرا را با حساسیت ها و لزوم توجه به جزئیات مواجه کرده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: قاسم کارمند اداره سد معبر شهرداری، در تلاش است وضعیت زندگی خود را بهبود ببخشد، اما در این راه با نرگس همسرش اختلاف نظر دارد…

حامد بهداد و باران کوثری به عنوان زوج اصلی این فیلم هستند که پیش از این در فیلم‌های «دختر» و «هفت ماهگی» نیز همبازی بوده اند و نادر فلاح، نگار عابدی، اکبر رحمتی، آوا شریفی، علیرضا کمالی، گیتی قاسمی، حسام محمودی، مرتضی آقا حسینی، عرفان ناصری، امیرسفیری، بهرام سروری نژاد، علی میلانی، غلامعلی رضایی، فتح الله طاهری، بازیگر خردسال: رونیکا نعمت الله، با حضور محسن کیایی فهرست بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل می دهند.