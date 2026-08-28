سلیمی: بهسازی و روکش ۱۱ کیلومتر از محور قصرشیرین ـ گیلانغرب آغاز شد

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور قصرشیرین به گیلانغرب در محدودهای به طول ۱۱ کیلومتر آغاز شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه افزود: برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و عملیات اجرایی آن با هدف ارتقای کیفیت سطح راه و بهبود وضعیت محور ارتباطی شهرستانهای قصرشیرین و گیلانغرب انجام میشود.
وی با اشاره به اهمیت محور قصرشیرین به گیلانغرب در جابهجایی کاربران جادهای، گفت: بهسازی و روکش آسفالت این مسیر از جمله اقداماتی است که در راستای ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اجرا میشود.
سلیمی ادامه داد: اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ضمن ارتقای کیفیت راه، میتواند زمینهساز افزایش ایمنی کاربران جادهای و فراهم شدن شرایط مناسبتر برای تردد وسایل نقلیه در این محور باشد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه کاهش استهلاک وسایل نقلیه را از دیگر اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد و افزود: بهبود وضعیت رویه آسفالتی راهها علاوه بر افزایش کیفیت تردد، موجب کاهش فشار و استهلاک وسایل نقلیهای میشود که در این مسیر تردد دارند.
وی با بیان اینکه اجرای پروژههای بهسازی راهها در دستور کار ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قرار دارد، تصریح کرد: نگهداری، بهسازی و ارتقای وضعیت محورهای مواصلاتی از اولویتهای این ادارهکل است و تلاش میشود با اجرای پروژههای عمرانی و راهداری، شرایط مناسبتری برای تردد ایمن و روان کاربران جادهای فراهم شود.
سلیمی خاطرنشان کرد: بهسازی محور قصرشیرین به گیلانغرب نیز در همین راستا و با هدف ارتقای کیفیت راه، افزایش ایمنی تردد، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و بهبود وضعیت ارتباطی این دو شهرستان در حال اجرا است.
نظر شما