سید سالار محمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در رشته تفنگ بادی مردان تیم دزفول الف، تیم نفت آبادان و شهید اولاد آبادان به ترتیب مقام های اول تا سوم تیمی را کسب کردند.

وی اضافه کرد: در مجموع تیمی بانوان نیز تیم قدس اهواز، تیم دزفول الف و حفاری اهواز به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

رئیس هیئت تیراندازی خوزستان با اشاره به اینکه آمادگی تیراندازان به منظور حضور در مسابقات استانی و کشور از جمله اهداف برگزاری این سری از مسابقات است، افزود: معمولا مسابقات آزاد با هدف افزایش میزان توانمندی تیراندازان و همچنین آمادگی آنها برای حضور در مسابقات بالاتر برگزار می شود که سعی می کنیم تا مسابقات آزاد را ماهی یک بار در استان برگزار کنیم.

به گزارش مهر، این دوره از مسابقات در سالن تیراندازی قدس اهواز برگزار شد.