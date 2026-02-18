حجت الاسلام زارعی: مقاومت سپاه دشمنان را درمانده کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل زارعی صبح چهارشنبه در دیدار با فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر کارنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: اقدام اخیر اتحادیه اروپا در ثبت نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی نشان‌دهنده اثربخشی عملکرد این نهاد در دفاع از امنیت و ارزش‌های انقلاب است و بر ادامه مسیر کنونی و تقویت نقش اجتماعی و فرهنگی سپاه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا این اقدام را نشانه ثمربخشی رفتار و عملکرد سپاه در سال‌های اخیر دانست و گفت: دشمنان با تحریم و هجمه نتوانسته‌اند سپاه را متوقف کنند بلکه این جریان نشان‌دهنده اعتبار و تأثیرگذاری سپاه در صیانت از امنیت ملی و ارزش‌های اسلامی است.

وی همچنین با بیان اینکه فضای مجازی اکنون به پادگان آموزش دشمن تبدیل شده است افزود: در مواجهه با جنگ رسانه‌ای و سایبری دشمن هنوز ضعف داریم و باید با همکاری ساختارهای دولتی این حوزه را تقویت کنیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران مساجد را از ارکان اصلی تقویت هویت ملی و حل مسائل اجتماعی دانست و اظهار داشت: مساجد باید بیش از گذشته به کانون حل مشکلات مردم و تقویت باورهای دینی تبدیل شوند زیرا دشمن از نفوذ این نهادهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه بیم دارد.

زارعی با اشاره به وقایع اخیر و حملات به بیش از ۳۵۰ مسجد و پایگاه فرهنگی در فتنه گذشته افزود: این هجمه‌ها نشان داد دشمن مساجد و پایگاه‌های فرهنگی را هدف گرفته است.

در ادامه این دیدار سردار موحد فرمانده سپاه کربلای مازندران گزارشی از اقدامات ارزشمند فرهنگی، اجتماعی، جهادی و امنیتی این سازمان ارائه کرد.

در پایان مراسم به پاس تعامل سازنده و حمایت‌های قابل توجه سازمان قضایی نیروهای مسلح از فعالیت‌های سپاه کربلا، رئیس سازمان و دادستان نظامی با اهدای لوح و تابلو قرآنی از فرمانده سپاه تقدیر کردند.