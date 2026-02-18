به گزارش خبرنگارمهر، سرگئی تیسیلیوف وزیر انرژی روسیه امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در نشست رسمی نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه گفت: در چارچوب این کمیسیون، به‌صورت آنلاین گفت‌وگو و تبادل نظرهای گسترده‌ای میان دو طرف انجام شد و اتفاق‌های خوبی در مسیر توسعه همکاری‌ها رقم خورد.

وی با اشاره به سابقه همکاری‌های دو کشور افزود: در ۱۵ مه ۲۰۲۵ قراردادی با اوراسیا امضا شد که نقطه عطفی در گسترش روابط اقتصادی میان ایران و روسیه به‌شمار می‌رود.

وزیر انرژی روسیه همچنین به امضای توافق جامع میان رؤسای جمهوری دو کشور در دوم اکتبر ۲۰۲۵ اشاره و تصریح کرد: این توافق همه‌جانبه، چارچوبی مهم برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه ایجاد و مسیر توسعه روابط راهبردی را هموار کرده است.

تیسیلیوف با بیان اینکه کارگروه‌های تخصصی طی دو روز گذشته به‌طور فشرده به بررسی موضوعات مختلف پرداخته‌اند، افزود: امروز جمع‌بندی نهایی این گفت‌وگوها انجام می‌شود و در پایان پروتکل همکاری مشترک امضا می‌شود.

وی در خاتمه با اشاره به نزدیک شدن به بیستمین سال همکاری مشترک ایران و روسیه گفت: این رویداد در روسیه برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم این نشست در بالاترین سطح ممکن برگزار شود.