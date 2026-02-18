۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۴۹

توافق جامع ایران و روسیه روابط راهبردی ۲ کشور را توسعه می‌دهد

وزیر انرژی روسیه با اشاره به امضای توافق جامع میان رؤسای جمهور ۲ کشور تصریح کرد: این توافق همه‌جانبه، چارچوبی مهم برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه ایجاد و مسیر توسعه روابط راهبردی را هموار کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، سرگئی تیسیلیوف وزیر انرژی روسیه امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در نشست رسمی نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه گفت: در چارچوب این کمیسیون، به‌صورت آنلاین گفت‌وگو و تبادل نظرهای گسترده‌ای میان دو طرف انجام شد و اتفاق‌های خوبی در مسیر توسعه همکاری‌ها رقم خورد.

وی با اشاره به سابقه همکاری‌های دو کشور افزود: در ۱۵ مه ۲۰۲۵ قراردادی با اوراسیا امضا شد که نقطه عطفی در گسترش روابط اقتصادی میان ایران و روسیه به‌شمار می‌رود.

وزیر انرژی روسیه همچنین به امضای توافق جامع میان رؤسای جمهوری دو کشور در دوم اکتبر ۲۰۲۵ اشاره و تصریح کرد: این توافق همه‌جانبه، چارچوبی مهم برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه ایجاد و مسیر توسعه روابط راهبردی را هموار کرده است.

تیسیلیوف با بیان اینکه کارگروه‌های تخصصی طی دو روز گذشته به‌طور فشرده به بررسی موضوعات مختلف پرداخته‌اند، افزود: امروز جمع‌بندی نهایی این گفت‌وگوها انجام می‌شود و در پایان پروتکل همکاری مشترک امضا می‌شود.

وی در خاتمه با اشاره به نزدیک شدن به بیستمین سال همکاری مشترک ایران و روسیه گفت: این رویداد در روسیه برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم این نشست در بالاترین سطح ممکن برگزار شود.

فاطمه صفری دهکردی

