به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با ارسال تقدیرنامهای از حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، برای تلاشها و مدیریت شایسته ایشان در برگزاری نمایشگاه جنایات بینالمللی در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.
این نمایشگاه که از ۳۰ آذر تا ۳ دی ۱۴۰۴ برگزار شد، با هدف بررسی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، تبیین ابعاد حقوقی آن و آگاهیبخشی به نمایندگان مجلس برگزار شد و نقش مهمی در تأکید بر ضرورت تصویب لایحه مربوطه داشت. متن این تقدیر به شرح زیر است:
جناب آقای عبدلیانپور
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از زحمات ارزشمند و تلاشهای مؤثر جنابعالی در برگزاری شایسته نمایشگاه جنایات بینالمللی در محل مجلس شورای اسلامی ابراز میداریم.
این نمایشگاه که در پاسخ به مطالبه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) برای پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و مقابله با متجاوزان و جنایتکاران برگزار شد، با هدف تبیین ابعاد حقوقی این جنایت، آگاهیبخشی به نمایندگان مجلس و تأکید بر ضرورت تصویب لایحه مربوطه، با همت و همکاری مسئولانه دستاندرکاران به نحو شایستهای محقق شد.
بیتردید تلاشهای مجدانه، حسن تدبیر و مسئولیتپذیری برگزارکنندگان این رویداد ارزشمند نقش مؤثری در تحقق اهداف حقوقی، فرهنگی و تقنینی آن داشته و شایسته قدردانی است.
توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء نظام قانونگذاری کشور را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
