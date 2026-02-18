فرماندار گرمسار خواستار تامین امنیت خط راه آهن در برابر سیلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت آب شهرستان گرمسار در محل فرمانداری این شهر خواستار مدیریت سیلاب و تامین امنیت خط راه آهن در این خصوص شد و اظهار داشت: برای مدیریت سیلاب کانال احداث شده است.

وی طول این کانال را ۳۸ کیلومتر عنوان کرد و افزود: با بهره گیری از این ظرفیت می‌توان در راستای حفاظت ای و حمایت از بخش کشاورزی گام برداشت.

فرماندار گرمسار به لزوم بازدید های مستمر از طرح های حفاظتی پیرامون آب تاکید کرد و ادامه داد: باید نگاه پیشگیرانه در مدیریت بحران قبل فاجعه داشت تا خطری متوجه زیرساخت‌ها نباشد.

همتی با تاکید بر اینکه جاده، راه‌های دسترسی، خطوط راه آهن از زیرساخت‌های مهم ارتباطی که همواره باید هنگام بحران در بالاترین سطح امنیت قرار داشته باشند، تصریح کرد: انجام اقدامات فنی و کارشناسی با دقت و جامعیت لازم و ضروری است.

وی افزود: پیشنهادهای کاربردی حوزه مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب و تعمیر کانال انتقال آب مطرح شدند که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه برخی از آن ها قابلیت اجرا دارند که می‌بایست پیگیری شوند.