۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۴۸

شانس بالای طارمی برای حضور در ترکیب المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا

یک رسانه یونانی خبر داد که مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس شانس بالایی برای قرارگیری در ترکیب اصلی تیمش در دیدار با بایرلورکوزن آلمان خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیاکوس یونان و بایرلورکوزن آلمان در لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار می گیرند. مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس که در دیدار اخیر تیمش در سوپرلیگ یونان غایب بود در لیست بازیکنان این تیم برای بازی امشب حضور دارد.

سایت «gazzetta» یونان در این رابطه نوشت: مهدی طارمی مهاجم ایرانی به نظر می‌رسد شانس بالایی برای بازی در ترکیب اصلی دارد و بار دیگر در لیست المپیاکوس برای دیدار با بایر لورکوزن جای گرفته است.

طارمی به فهرست بازیکنان تیم یونانی بازگشته، در حالی که در دیدار قبلی لِوادیاکوس – اُلِمپیاکوس غایب بود. با بازگشت او، تیم پیرئوسی‌ها برای مسابقه چهارشنبه مقابل لورکوزن سه مهاجم در اختیار خواهد داشت.

بازیکنان دعوت‌شده:

دروازه‌بان‌ها: پاسخالاکیس، بوتیس و جولاکیس

مدافعان: اورتگا، بیانکون، پی‌رولا، کالوِروپولوس، کوستینیا، رودینی، رتسوس و برونو

هافبک‌ها و وینگرها: دیوگو ناسیمنتو، زلسون مارتینز، گارسیا، سیپیونی، آندره لوئیز، چیکینیو، اِسه، پونتنسه و موزاکیتیس

مهاجمان: الکعبی، کلِیتون و طارمی

