به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت، در نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که با حضور سرگئی تیسیلیوف وزیر انرژی روسیه گفت: از فرصتی که برای برگزاری نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه فراهم شده، بسیار خوشحال هستم. این کمیسیون و جلسات مرتبط با آن، همچنین پایش‌هایی که از طریق دبیرخانه به‌صورت مشترک و در طول سال انجام می‌شود، درباره موضوعات و بندهایی که مورد توافق و تفاهم قرار گرفته، به‌صورت فعال در حال پیگیری است.

پاک‌نژاد با اشاره به فاصله زمانی کوتاه میان ۲ اجلاس اخیر افزود: در فاصله بین اجلاس هجدهم و اجلاس نوزدهم، که هر ۲ در یک سال شمسی برگزار می‌شوند؛ یکی در اردیبهشت‌ماه و دیگری در اواخر بهمن‌ماه، که مصادف با انتهای ماه فوریه است، فرصت بسیار خوبی فراهم شده تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در تعاملات میان ایران و روسیه در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف، حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم.

وی تأکید کرد: به‌ویژه در شرایط بین‌المللی کنونی و مقطع حساسی که در آن قرار داریم، این تعاملات می‌تواند بسیار مؤثر و اثربخش باشد و در عرصه بین‌الملل نیز دارای معنا و اهمیت است.

وزیر نفت با قدردانی از پیگیری‌های طرف روسی تصریح کرد: در همین‌جا لازم می‌دانم از پیگیری‌ها و تلاش‌هایی که همکاران ما در روسیه، به‌ویژه شخص جناب آقای تیسیلیو، انجام داده‌اند، به‌طور ویژه قدردانی کنم؛ چراکه این پیگیری‌های مشترک موجب شده بخشی از تفاهماتی که پیش از این دنبال می‌شد، به مرحله اجرایی برسد و این، دستاورد بسیار خوبی برای کمیسیون مشترک ایران و روسیه محسوب می‌شود.

پاک‌نژاد با اشاره به مدیریت زمان جلسه گفت: اگر بخواهم بحث‌ها را ادامه بدهم، بخشی از صحبت‌ها را به دلیل مدیریت زمان کنار می‌گذارم و به مباحث اصلی این جلسه می‌پردازم.

وی ادامه داد: بخش اول، موضوعات مرتبط با حوزه نفت و انرژی است. همان‌طور که عزیزان می‌دانند، ما در قالب چهار قرارداد و در حوزه توسعه میادین نفتی و گازی، توسعه هفت میدان نفتی را به‌صورت مشترک با شرکت‌های روسی در دست اجرا داریم که خوشبختانه بخشی از این طرح‌ها به تولید منتهی شده و این یک دستاورد ارزشمند به شمار می‌رود.

وی گفت: طرح‌های توسعه میادین نفتی و گازی که به آن اشاره کردم، در حال اجراست و از آنجا که به تولید رسیده، نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاری‌ها به دستاوردهای کاملاً ملموس منجر شده‌اند