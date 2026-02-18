به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، طی سخنانی گفت که کاخ سفید به دنبال آن است تا از طریق کنترل فروش نفت ونزوئلا سلطه و اثرگذاری خود بر این کشور را حفظ کند.

وی که در موسسه روابط بین‌الملل فرانسه سخن می‌گفت، تاکید کرد: من مذاکراتی را با طرف‌ ونزوئلایی آغاز کرده ام و آنها به دنبال فروش نفت خود هستند؛ بر همین اساس در شرایط کنونی ما فروش نفت آنها را کنترل می‌کنیم.

رایت اذعان کرد که این اقدام به ما این امکان را می‌دهد که اثرگذاری بسیار بالایی بر رفتار ونزوئلا داشته باشیم.

این مقام آمریکایی حجم تولید نفت ونزوئلا را کمی پایین‌تر از یک میلیون بشکه در روز عنوان کرد و گفت که تا پایان سال جاری این رقم یکصد هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

رایت مدعی شد که منافع آمریکا در ونزوئلا بیش از هر چیز جنبه ژئوپلیتیک دارد و هدف آمریکا استفاده از انرژی، بازرگانی و تجارت به جای سربازان و پول مالیات دهندگان مردم آمریکا برای حل مشکلات مغایر با منافع آمریکا در آمریکای جنوبی است.