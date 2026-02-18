به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی، سه‌شنبه شب در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهدای تروریستی دی‌ماه و شهید والامقام صانعی‌پور، با اشاره به حوادث بعد از جنگ جهانی دوم و انجام تغییر فرهنگی توسط رضاخان در ایران گفت: بعضی در داخل کشور به‌شدت تابع غرب وحشی هستند و این در حالی است که آنها تاکنون جنایات بسیاری در ایران انجام داده‌اند.

عبادی خاطرنشان کرد: پهلوی بعضی از بدنهٔ کشور ما را به‌گونه‌ای تربیت کرد که نگاه آنها همواره به غرب باشد.

وی با تأکید بر اینکه امام (ره) با قیام خود عزت را به ملت ایران برگرداند، افزود: دشمن به این دلیل که می‌خواهد از منابع این کشور استفاده کند، تحریم اقتصادی را بر ما تحمیل کرد.

عبادی ادامه داد: در کنار آن، دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌های خود درصدد است که واقعیت‌ها را وارونه نشان دهد.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: هدف دشمن از به‌کارگیری مزدوران و تجهیز گروه‌های تجزیه‌طلب و... ناامید کردن مردم ایران اسلامی است.

عبادی در ادامه تصریح کرد: دشمن جنگ ترکیبی بی‌سابقه‌ای را علیه ایران اسلامی آغاز کرده، اما محاسبات آنها در این خصوص بسیار اشتباه است.

وی تأکید کرد: دشمن قدرت مردم ایران و ولایت فقیه را دست‌کم گرفته است و مردم همیشه در صحنه با شرکت در راهپیمایی‌های ۲۲ دی و ۲۲ بهمن، یک بار دیگر حماسه آفریدند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز، گفت: یکی از رموز موفقیت ایران اسلامی، وجود ولایت فقیه است.