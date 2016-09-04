کمیته شهدای منا باحضور ۱۴ کشور تشکیل می شود/افتتاح موزه شهدای منا

به گزارش خبرنگار مهر، سعیداوحدی پیش از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت شهدای منای خراسان شمالی اظهار کرد: ایران در موضوع شهدای منا برای شناسایی شهدا در بین ۳۹ کشور دنیا پیشقدم و پیکر مطهر شهدا را به کشور منتقل کرد.

وی اظهار کرد: در حادثه تلخ و غمبار منا، جمهوری اسلامی تنها کشوری بود که مسائل حجاج را پیگیری کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت: متاسفانه هفت هزار نفر از حجاج کشورهای مختلف در حادثه منا قربانی بی کفایتی آل سعود شدند.

اوحدی اظهار داشت: مراسم بزرگداشت شهدای منا با همکاری فرهیختگان بسیج و دیگر نهادهای اجرایی باید به بهترین شکل در استان‌ها برگزار شود.

وی تصریح کرد: شهادت حجاج در حادثه منا دنیای اسلام را متاثر و نشان داد که آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد.

اوحدی با اشاره به سخنان رهبرمعظم انقلاب اسلامی در خصوص حادثه منا گفت: سخنان مقام معظم رهبری در موضوع حادثه منا، حکایت از ناراحتی و آزرده‌ خاطر بودن رهبری از وقوع این حادثه داشت.

وی افزود: بسیاری از حجاجی که در حادثه منا به شهادت رسیدند در صورت تأمین حداقل امکانات احیا، جان خود را از دست نمی‌دادند.

رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه از دیدار خانواده شهدای منا با رهبر معظم انقلاب در روز چهارشنبه این هفته خبر داد و گفت: تمام خانواده‌های معظم شهدای منا با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد.

اوحدی همچنین از افتتاح موزه شهدای منا در تهران خبر داد و گفت: فاجعه تلخ منا و بی لیاقتی سعودی ها برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.

وی تصریح کرد: همچنین کمیته بین المللی شهدای منا با حضور ۱۴ کشور تشکیل خواهد شد.

در این همایش رئیس سازمان حج و زیارت کتاب «زیباترین لبیک» نوشته یکی از روسای کاروان‌های حج خراسان شمالی که خود از نزدیک شاهد فاجعه منا بوده است، را رونمایی کرد.