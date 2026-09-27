به گزارش خببرنگار مهر، جواد حق‌لطفی صبح یکشنبه در دومین جلسه کارگروه استانی آب کشاورزی با اشاره به محدودیت منابع آبی در کشور و استان، بر ضرورت توجه همزمان به نیازهای مختلف آبی تأکید و اظهار کرد: تأمین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف نباید به گونه‌ای باشد که نیاز بخش کشاورزی و امنیت غذایی تحت تأثیر قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با اشاره به تداوم بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی افزود: باید ظرفیت منابع آبی و پیامدهای برداشت از آبخوان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

حق‌لطفی ادامه داد: مدیریت منابع آب باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن پاسخگویی به نیازهای موجود، از تشدید مشکلاتی مانند فرونشست زمین در دشت قزوین جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ ظرفیت‌های کشاورزی دشت قزوین، بر ضرورت توجه به آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تصمیمات مرتبط با منابع آب تأکید کرد.