«منا» روایتی از شهادت که باید به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله چتری شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت یاد شهدای منا در مسجد جامع دامغان اظهار کرد: یادبود شهدای منا همهساله و در ابتدای مهرماه در سراسر کشور و استان سمنان برگزار میشود.
وی افزود: مراسم امسال همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شده و آئین محوری گرامیداشت سالروز شهادت شهدای منا در دامغان نیز بهصورت ویژه برگزار شد.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه حادثه تلخ منا هیچگاه فراموششدنی نیست، تأکید کرد: در سال ۱۳۹۴ حادثه تلخ منا رخ داد و تعدادی از حجاج کشورمان و استان سمنان مظلومانه جان خود را از دست داده و به لقای الهی پیوستند.
چتری با اشاره به ابعاد این حادثه گفت: در حادثه منا شمار زیادی از زائران بیتاللهالحرام در حالی که لباس احرام بر تن داشتند، بر اثر سوءمدیریت طرف سعودی جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند.
وی افزود: استان سمنان نیز در این حادثه تلخ شش شهید دارد که چهار نفر آنان از شهرستان شاهرود و دو نفر از شهرستان دامغان هستند و یاد و نام این شهدا برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم صرفاً برگزاری یک یادبود و سالگرد نیست، گفت: در حادثه منا مقولهای خاص نهفته است و آن شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه شهدای ما در سرزمین وحی است.
چتری ادامه داد: شهدای ما در سال ۱۳۹۴ بر اثر سوءمدیریت طرف سعودی جان خود را از دست دادند و نامشان برای همیشه جاودان شد.
وی با اشاره به جایگاه معنوی شهدای منا اظهار کرد: شهدای ما به تأسی از سالار شهیدان(ع)، با لبانی تشنه، با بهترین لباس یعنی لباس احرام و در بهترین مکان، یعنی سرزمین وحی، به لقای الهی پیوستند.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با قدردانی از حضور مردم قدرشناس و شهیدپرور استان سمنان در این مراسم بیان کرد: همهساله آئینی باشکوه برای گرامیداشت این حادثه و یاد شهدای منا برگزار میشود و امسال نیز این آئین معنوی با حضور مردم برگزار شد.
چتری انتقال فرهنگ شهادت به نسل جوان را یکی از اهداف برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای منا دانست و گفت: یکی از جنبههای این مراسم آن است که بتوانیم فرهنگ شهادت را به نسل جوان منتقل کنیم و نشان دهیم که راه شهادت به زمان یا شرایط خاصی مانند جنگ محدود نیست، بلکه حتی در جوار خانه خدا نیز میتواند نصیب انسان شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش داریم یاد و نام شهدای منا را برای نسل جوان حفظ کرده و این فرهنگ و خاطره ارزشمند را به نسلهای آینده انتقال دهیم.
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