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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۲

«منا» روایتی از شهادت که باید به نسل جوان منتقل شود

«منا» روایتی از شهادت که باید به نسل جوان منتقل شود

دامغان- مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدای منا گفت: برگزاری یادواره شهدای منا، فرصتی برای انتقال فرهنگ شهادت به نسل جوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله چتری شامگاه شنبه در مراسم گرامی‌داشت یاد شهدای منا در مسجد جامع دامغان اظهار کرد: یادبود شهدای منا همه‌ساله و در ابتدای مهرماه در سراسر کشور و استان سمنان برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم امسال همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شده و آئین محوری گرامی‌داشت سالروز شهادت شهدای منا در دامغان نیز به‌صورت ویژه برگزار شد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه حادثه تلخ منا هیچ‌گاه فراموش‌شدنی نیست، تأکید کرد: در سال ۱۳۹۴ حادثه تلخ منا رخ داد و تعدادی از حجاج کشورمان و استان سمنان مظلومانه جان خود را از دست داده و به لقای الهی پیوستند.

چتری با اشاره به ابعاد این حادثه گفت: در حادثه منا شمار زیادی از زائران بیت‌الله‌الحرام در حالی که لباس احرام بر تن داشتند، بر اثر سوءمدیریت طرف سعودی جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند.

وی افزود: استان سمنان نیز در این حادثه تلخ شش شهید دارد که چهار نفر آنان از شهرستان شاهرود و دو نفر از شهرستان دامغان هستند و یاد و نام این شهدا برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم صرفاً برگزاری یک یادبود و سالگرد نیست، گفت: در حادثه منا مقوله‌ای خاص نهفته است و آن شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه شهدای ما در سرزمین وحی است.

چتری ادامه داد: شهدای ما در سال ۱۳۹۴ بر اثر سوءمدیریت طرف سعودی جان خود را از دست دادند و نامشان برای همیشه جاودان شد.

وی با اشاره به جایگاه معنوی شهدای منا اظهار کرد: شهدای ما به تأسی از سالار شهیدان(ع)، با لبانی تشنه، با بهترین لباس یعنی لباس احرام و در بهترین مکان، یعنی سرزمین وحی، به لقای الهی پیوستند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با قدردانی از حضور مردم قدرشناس و شهیدپرور استان سمنان در این مراسم بیان کرد: همه‌ساله آئینی باشکوه برای گرامی‌داشت این حادثه و یاد شهدای منا برگزار می‌شود و امسال نیز این آئین معنوی با حضور مردم برگزار شد.

چتری انتقال فرهنگ شهادت به نسل جوان را یکی از اهداف برگزاری مراسم گرامی‌داشت شهدای منا دانست و گفت: یکی از جنبه‌های این مراسم آن است که بتوانیم فرهنگ شهادت را به نسل جوان منتقل کنیم و نشان دهیم که راه شهادت به زمان یا شرایط خاصی مانند جنگ محدود نیست، بلکه حتی در جوار خانه خدا نیز می‌تواند نصیب انسان شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش داریم یاد و نام شهدای منا را برای نسل جوان حفظ کرده و این فرهنگ و خاطره ارزشمند را به نسل‌های آینده انتقال دهیم.

کد مطلب 6959720

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