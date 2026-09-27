حزب الله: نواف سلام در سازمان ملل حتی یک کلمه از اشغالگری اسرائیل نگفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سید ابراهیم الموسوی نماینده پارلمان لبنان وابسته به فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، از سخنرانی نخستوزیر این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کرد.
وی این سخنرانی را نادیده گرفتن اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و تلفات و ویرانیهای ناشی از آن دانست و گفت: چه سخنرانی بدی بود که نخستوزیر در سازمان ملل ایراد کرد. در این سخنرانی حتی یک کلمه درباره تجاوز رژیم صهیونیستی و اشغالگری آن در سرزمینهای لبنان گفته نشد. هیچ مطلبی درباره جنایات علیه غیرنظامیان، بهویژه کودکان، و نسلکشی خانوادههایی که بهطور کامل از بین رفتند شدند مطرح نشد و به تخریب جادهها و اراضی، با خاک یکسان کردن روستاها و بمباران بیمارستانها و مدارس و مراکز فنی، و از بین بردن درختان زیتون نیز هیچ اشارهای نشد.
الموسوی در سخنانی خود در یک مراسم یادبود تصریح کرد که «دولت» بر اساس مفهوم و مؤلفههای خود، باید دارای ویژگیهای اساسی باشد که در صدر آنها حفاظت از ملت و دفاع از آن قرار دارد.
وی با انتقاد از سیاستهای حاکمیت در قبال مقاومت، گفت: شما یک «قدرت» هستید، نه یک «دولت»؛ قدرتی مستکبر که با وجود حزب الله یا بدون وجود آن به توطئه علیه میهن خود میپردازید.
الموسوی در پایان درباره نقش مقاومت گفت: آن کسانی که باعث بقای دولت و حفظ آن شدند، این مبارزان و قهرمانان بودند؛ همانهایی که به لطف الهی در سال ۲۰۰۰ پیروز شدند و عید مقاومت و آزادی را رقم زدند، بیآنکه چیزی مطالبه کنند یا سهم اضافهای در قدرت بخواهند.
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