نهضت ملی مسکن در دوراهی اعتبار و زیرساخت؛ ۴۹۲۲ واحد روی ریل ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسایی صبح یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان با تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در مجموع ۴۹۲۲ واحد در قالب طرحهای مختلف مسکن در استان در حال پیگیری و اجرا است.
وی افزود: در بخش شهری، قرارداد تسهیلات بانکی ۹۵ واحد با بانک مسکن، ۱۳۲ واحد با بانک ملی، ۱۱۱ واحد با بانک صادرات و ۲۴ واحد با بانک ملت منعقد شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در بخش مسکن روستایی نیز ۳۹۰۵ واحد در حال پیگیری است و تسهیلات بخشی از این واحدها از طریق بانکهای عامل پرداخت میشود.
پارسایی با اشاره به برنامه افتتاح واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: از مجموع پروژههای در حال اجرا، ۹۲۵ واحد برای افتتاح پیشبینی شده است و تلاش میشود این واحدها با سرعت بیشتری به مرحله بهرهبرداری برسند.
افزایش هزینه ساخت؛ چالش تازه پروژهها
وی یکی از مسائل مهم پروژههای نهضت ملی مسکن را افزایش هزینه ساخت عنوان کرد و گفت: کف هزینه ساخت در کشور از حدود ۴۷۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما این افزایش هنوز در استان کهگیلویه و بویراحمد اعمال نشده است.
پارسایی افزود: افزایش هزینههای ساخت در کنار ضرورت تأمین آورده متقاضیان و پرداخت بهموقع تسهیلات بانکی، از موضوعاتی است که باید در روند اجرای پروژهها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اختلافنظر درباره میزان آزادسازی تسهیلات پروژهها بیان کرد: در برخی پروژهها با وجود رسیدن پیشرفت فیزیکی به حدود ۷۰ درصد، برای آزادسازی بخشهای بعدی تسهیلات نیاز به رسیدن پروژه به درصدهای بالاتر پیشرفت وجود دارد که این موضوع میتواند روند ساخت را تحت تأثیر قرار دهد.
برق و فاضلاب؛ زیرساختهایی که از مسکن عقب ماندهاند
مدیرکل راه و شهرسازی استان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی سایتهای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تأمین برق برخی سایتها از جمله سایت شهید سلیمانی نیازمند پیگیری جدی است.
وی افزود: در برخی سایتها عملیات کارگاهی با موتور برق انجام میشود و در مواردی نیز به دلیل نبود شبکه مناسب، تجهیزات کارگاهی با مشکل مواجه شدهاند.
پارسایی تصریح کرد: برای پروژهها درخواست انشعاب برق ثبت میشود و بر اساس نیاز پروژه، طرح شبکه ارائه و عملیات اجرایی دنبال خواهد شد؛ با این حال در برخی موارد لازم است تا زمان اجرای شبکه دائم، برق کارگاهی نیز تأمین شود.
وی با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته برای زیرساختها گفت: ۱۰ میلیارد تومان برای شرکت برق و ۷۵ میلیارد تومان برای حوزه فاضلاب اختصاص یافته است که باید روند پرداخت این اعتبارات نیز پیگیری شود.
پیشنهاد تفکیک ۳۰۰ واحد برای شتاب گرفتن ساخت
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به وضعیت یکی از سایتهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در جلسات برگزارشده پیشنهاد شده حدود ۳۰۰ واحد از یک سایت بزرگ تفکیک و بهصورت مستقل دنبال شود.
پارسایی افزود: بخشی از متقاضیان اعلام آمادگی کردهاند که ساخت واحدهای خود را به شکل گروه ساخت دنبال کنند و برای این منظور چند مدل اجرایی قابل بررسی است.
وی تاکید کرد: با تفکیک این ۳۰۰ واحد و ایجاد یک سایت مستقل، میتوان آورده متقاضیان را بهتر مدیریت و روند اجرای پروژه را با سرعت بیشتری دنبال کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، رفع موانع اجرایی، تسریع در ساخت و فراهم کردن زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر از واحدهای نهضت ملی مسکن است.
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