اعتکاف فرصتی برای تقویت گفتمان تبیینی و تاب آوری اجتماعی است

به گزاش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دوستعلی محمدی گفت: اعتکاف یک عملیات مشترک است که با مشارکت دستگاههای فرهنگی، آموزشی، خدماترسان و نهادهای اجتماعی و امنیتی برگزار میشود و تلاش داریم امسال با توجه به شرایط خاص جامعه، از این ظرفیت برای تقویت گفتمان دینی، تبیینی و افزایش تابآوری مردم استفاده کنیم.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای برگزاری مراسم اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف صرفاً یک مراسم مذهبی نیست، بلکه یک رویداد بزرگ فرهنگی و اجتماعی است که ظرفیتهای گستردهای برای فعالیتهای آموزشی، تربیتی و تبیینی در اختیار ما قرار میدهد.
حجتالاسلام محمدی، افزود: برنامه اعتکاف در طول سه شبانهروز طراحی و برنامهریزی شده و تلاش میکنیم در کنار حفظ فضای معنوی و خلوت معتکفان، برنامههای آموزشی، تربیتی و محتوایی نیز به شکل هدفمند اجرا شود.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر اینکه اعتکاف متعلق به یک دستگاه خاص نیست، ادامه داد: این برنامه یک عملیات مشترک است و صرفاً به سازمان تبلیغات اسلامی یا نهاد خاصی اختصاص ندارد، بلکه با همکاری دستگاههای فرهنگی، آموزشی، خدماترسان و همچنین نهادهای اجتماعی و امنیتی اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته تجربههای خوبی در زمینه اجرای عملیات مشترک به دست آمده و یاد گرفتهایم چگونه ظرفیت دستگاههای مختلف را در کنار هم قرار دهیم تا برنامهها با مشارکت مردم و با جلوهای مردمی برگزار شود.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به آمار برگزاری اعتکاف در سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته به صورت رسمی حضور ۱۳ هزار و ۲۴۰ نفر در مراسم اعتکاف استان ثبت شد، اما پس از آن مشخص شد برخی مساجد روستایی آمار خود را اعلام نکرده بودند و تعداد معتکفان بیش از این میزان بوده است.
وی ادامه داد: سال گذشته مراسم اعتکاف در حدود ۱۴۴ مسجد در سطح استان زنجان برگزار شد که از این تعداد، ۵۷ مسجد مربوط به شهر زنجان بود.
محمدی با اشاره به استقبال دانشآموزان از مراسم اعتکاف گفت: در شهر زنجان نیز ۳۳ مسجد برای برگزاری اعتکاف دانشآموزی اختصاص داشت که ۱۷ مسجد ویژه دختران و ۱۶ مسجد نیز برای پسران بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامهریزیهای محتوایی برای ماههای پیشرو گفت: امروز در سطح ملی شاهد شکلگیری یک جریان گفتمانی هستیم و تلاش میشود از فرصتهای فرهنگی پیشرو برای تقویت این گفتمان استفاده شود.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به مناسبتهای پیشرو اظهار کرد: از ایام فاطمیه تا برگزاری اعتکاف در دیماه، حدود سه تا چهار ماه فرصت وجود دارد و در این مدت کار کارشناسی در سطح ملی و استانی برای طراحی برنامههای محتوایی و تبیینی انجام خواهد شد.
وی افزود: یکی از محورهای مورد توجه در این برنامهها، تقویت گفتمان تبیینی و توجه به موضوع خونخواهی و احقاق حقوق مظلومان است که میتواند در کنار سایر فعالیتهای فرهنگی، به افزایش تابآوری اجتماعی مردم کمک کند.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: هدف ما این است که ظرفیتهای موجود را شناسایی کرده و با استفاده از مشارکت دستگاهها و مجموعههای مردمی، برنامههایی اثرگذار، منسجم و متناسب با نیازهای روز جامعه طراحی و اجرا کنیم.
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