به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی پس از خروج از دادگاه کارکنان دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر مبنی بر چگونگی روند برگزاری دادگاه و اینکه نظریه کارشناسی به کجا رسید؟ گفت: پس از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری طرفین را برای ادامه رسیدگی دعوت کرد.

وی افزود: در نظریه کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد تبرئه و بی گناه اعلام شدیم. ما به کلیات نظریه کارشناسی اعتراضی نداریم و به بیشتر مواردی که کارشناس نظر داده بود اعلام کردیم که مورد تایید است.

مرتضوی با بیان اینکه در چند مورد کارشناس رسمی دادگستری اشتباهات شکلی کرده بود، اظهار داشت: این مطالبی بود که مورد اعتراض ما بود که از جمله آنها نحوه هزینه کرد بودجه غیرشمول را که مربوط به شش ماهه دوم سال۹۲ بود، در نظریه کارشناس آورده بودند و به آن استناد کرده بودند که ما اعلام کردیم این موضوع اشتباه است.

وی افزود: ما تا نیمه اول سال ۹۲ بیشتر در سازمان تامین اجتماعی نبودیم و توضیحاتمان را در مورد نظریه کارشناس دادیم. قرار شد ریاست دادگاه بررسی های لازم را انجام دهد و رای را صادر کند.

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند رسیدگی در نظریه کارشناسی به نفع شما شد یا خبر؟ گفت: کارشناس رسمی دادگستری ۵۷ صفحه نظر داده که در اکثر موارد مسئولیت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم.

مرتضوی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بحث تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی به کجا رسید؟ گفت: هیچ فروشی نبوده و تخلفی را انجام ندادیم.

وی افزود: آن تفاهم نامه در مرحله بازپرسی منع پیگرد خورد و مواردی هم که مورد ایراد بود کارشناس رسمی دادگستری نظر داده است که هیچ تخلفی از طرف مدیرعامل صورت نگرفته است و هیچ خسارتی به سازمان وارد نشده است. هیچ شرکتی هم فروش نرفته و منتقل نشده است.