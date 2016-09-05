فضای عمومی جامعه باید در راستای احیای فرهنگ ایثار و شهادت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدحسن مرتضوی پیش از ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا در عصر حاضر و بر اساس کار کارشناسی، بیشترین تاثیر را در جهت گسترش موضوعات فرهنگی، اجتماعی، معنوی و تربیتی در سطح جامعه دارد.

وی با بیان اینکه تا قبل از برگزاری کنگره سه هزار شهید، یادواره‌های شهرستانی برگزار می‌شود، از برگزاری یادواره ۹۴۶ شهید شهرستان بجنورد در روز پنجشنه هفته جاری خبر داد.

وی افزود: در راستای کنگره سه هزارشهید خراسان شمالی، تا کنون ۶۰ یادواره در سطح بخش‌ها، ۱۰ یادواره پایگاهی و همچنین یادواره‌های قشری و یگانی در اقصی نقاط استان برگزار شده است.

دبیرکل ستاد برگزاری کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی اظهار داشت: این کنگره در۱۹مهرماه امسال و همزمان با سالروز ورود رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی آغاز و در روزهای ۲۴ تا ۲۷مهرماه سال جاری به مدت چها رروز، این اجلاسیه برگزار خواهد شد.

سردار مرتضوی با تاکید بر اینکه فضای جامعه باید همسو با فرهنگ ایثار و شهادت باشد، گفت: این امر باید در راستای قدرشناسی مسئولان و مردم از ساحت مقدس شهدا انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی عنوان کرد: شناسنامه ایثار، لوح افتخار و آلبوم اختصاصی برای سه هزار شهید استان آماده شده ومسئولان طبق برنامه ریزی انجام شده تا زمان برگزاری کنگره به تمامی خانواده‌های شهدا سرکشی و لوح افتخار را به آنان اهداء خواهند کرد.

وی بر رعایت مدیریت زمان از سوی نهادها و سرعت در انجام امور مربوط به کنگره تاکید کرد.

سردار مرتضوی در ادامه با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: باید از ظرفیت حداکثری رسانه‌ها و همه خبرگزاری‌ها به منظور پوشش برنامه‌های این هفته، در راستای آماده سازی اجلاسیه کنگره سه هزار شهید استان استفاده کرد.