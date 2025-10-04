نوری: جامعه روحانیت در دفاع مقدس حضوری پررنگ و اثرگذار داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری، شنبه شب در دومین اجلاسیه ۸۹ شهید طلبه و روحانی خراسان شمالی که در شبستان آستان امام‌زاده سلطان سیدعباس ‌بن موسی‌بن جعفر(ع) بجنورد اظهار کرد: اجلاسیه‌های شهدا پیش‌زمینه کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی است و این کنگره فرصتی برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خواهد بود.

امام جمعه بجنورد با اشاره به حضور رزمندگان خراسان شمالی در دوران دفاع مقدس افزود: خراسان شمالی اگرچه از میادین جنگ با رژیم بعث فاصله زیادی داشت، اما مردم استان با احساس تکلیف، در دفاع از وطن حضور یافتند و رزمندگان زیادی را به جبهه اعزام کردند.

وی این حضور را افتخاری بزرگ برای استان دانست و تصریح کرد: شهدای استان برکات فراوانی به همراه داشتند و مایه عزت و افتخار مردم هستند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به نقش اقشار مختلف جامعه در دفاع مقدس بیان کرد: در میان شهدا، جانبازان و آزادگان، جامعه روحانیت حضوری مؤثر داشتند که نشان از حضور پررنگ روحانیت در میدان‌های نبرد و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت است.