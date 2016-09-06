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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

معاون بهبود تولیدگیاهی جهادکشاورزی هرمزگان:

کشت پنبه در هرمزگان توسعه می یابد

کشت پنبه در هرمزگان توسعه می یابد

بندرعباس - معاون بهبود تولید گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در راستای اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی، کشت پنبه در هرمزگان ترویج داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، سید حسن حسینی زیارتی بیان داشت: سطح زیر کشت پنبه استان ۲۵۰هکتار است وپیش بینی می شود امسال ۷۵۰تن محصول برداشت شود که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

وی گفت: ورامین، بختگان، گلستان و کاریس ما از ارقامی است که در استان کشت می شود. عمده کشت در شهرستانهای حاجی آباد و رودان است.

وی اضافه کرد: به دلیل عدم وجود کارخانه پنبه دراستان، محصولات برداشت شده به کارخانه های پنبه استان فارس وکرمان ارسال می شود.

حسینی بیان داشت: تهیه بذر اصلاح شده ، راه اندازی مراکز خرید وتهیه نهاده ها از مهمترین اقداماتی است که در راستای توسعه کشت پنبه صورت گرفته است. زمان کشت پنبه از ابتدای مرداد آغاز وتا انتهای آن ادامه دارد وزمان برداشت از دیماه تا آخر بهمن ماه  ادامه دارد.

کد مطلب 3762774

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