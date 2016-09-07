به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «کارنمای پژوهشی ۲» در حالی این روزها در خانه هنرمندان ایران برپاست که به گفته بابک اطمینانی عضو هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران و مسئول کمیته نمایشگاه های انجمن، یک دوره دیگر «کارنمای پژوهشی» نقاشان زیر چهل سال در نیمه دوم سال در خانه هنرمندان ایران برپا می شود و دوره های دیگر این کارنمای پژوهشی در سال ۹۶ برپا خواهد شد.

بابک اطمینانی درباره دومین کارنمای پژوهشی نقاشان زیر ۴۰ سال عضو انجمن نقاشان ایران به خبرنگار مهر گفت: ما برای برگزاری این کارنمای پژوهشی یک طرح جامع در انجمن هنرمندان نقاش ایران طراحی کردیم و مهمترین هدفمان این بود که امکانی برابر برای دیده شدن آثار همه اعضای انجمن که طی ۲ سال اخیر فعال بوده اند، فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه ها داوری و انتخاب وجود ندارد و نقاشان به انتخاب خودشان از میان کارهایشان دست به انتخاب می زنند و کارها را ارسال می کنند و ما تنها شرایط مقدماتی برپایی نمایشگاه را فراهم می کنیم. تنها قیدمان برای نقاشان عضو انجمن این است که کارها متعلق به ۲ سال اخیر باشد و اگر ۷ اثر ارائه می دهند از یک مجموعه باشد و به هم ربط داشته باشند.

عضو هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران با بیان اینکه یکی از اهداف برپایی این کارنمای پژوهشی، شناسایی هنرمندان فعال عضو انجمن است و پس از آن نمایشگاه هایی برای اعضای بالای ۴۰ سال نیز برپا خواهند کرد، ادامه داد: ما در این نمایشگاه به دنبال این هستیم که اعضای فعال انجمن را شناسایی کنیم و در مرحله بعد این امکان را فراهم کنیم تا گالری دارها و کلکسیونرها به نمایشگاه بیایند و هنرمند مورد علاقه خود را شناسایی کنند و با او وارد تعامل شوند. ضمن اینکه ما در کارنمای اول یک نظرسنجی از مردم انجام دادیم تا هفت هنرمند ممتاز را اعلام کنند و در برگه ها سطح تحصیلات خود را هم بنویسند. در این کارنما هم چنین نظرسنجی‌ای انجام می‌گیرد.

اطمینانی درباره ماحصل این نظرسنجی نیز گفت: ما داده های نظرسنجی را پردازش می کنیم و از میان آنها می توانیم صاحبنظرانی در این عرصه پیدا کنیم که برای ما به عنوان یک تیم کارشناسی مردمی عمل کنند.

کار ما ممیزی آثار هنرمندان نیست

وی همچنین درباره اعتراض یکی از هنرمندان درباره حذف آثارش از این نمایشگاه نیز بیان کرد: ما به عنوان کمیته برگزاری نمایشگاه های انجمن، خود را از بخش داوری و حتی ممیزی کنار کشیدیم. کار ما خودسانسوری و ممیزی آثار هنرمندان نیست و در این نمایشگاه هم مسئولان در خانه هنرمندان چهار کار را از نمایشگاه بیرون کشیدند. ما به این هنرمند هم اعلام کردیم در کارنمای بعدی کارهای دیگری بدهید و چون تنها دو کار دیگر او باقی می ماند این آثار نمی توانست نشان دهنده یک مجموعه کار از این هنرمند و فعالیت هایش باشد.

اطمینانی با بیان اینکه در نیمه دوم سال همه تمرکز انجمن هنرمندان نقاش برنامه ریزی برای فروش آخر سال است، عنوان کرد: هر چند «کارنمای پژوهشی ۳» را در پاییز برگزار می کنیم و باقی کارنماها برای سال آینده اجرا خواهد شد، اما چون انجمن اصلی ترین درآمدش از نمایشگاه «فروش سالانه انجمن نقاشان» است برای برنامه ریزی روی آن وقت می گذاریم.

او در پایان درباره اینکه آیا نمایشگاه فروش آخر سال انجمن با اعلام فراخوان برپا خواهد شد نیز توضیح داد: از آنجا که این نمایشگاه برای ما جنبه اقتصادی دارد باید تصمیم بگیریم که فراخوان عمومی اعلام کنیم یا نه. چون اگر فراخوان اعلام کنیم بعد بحث این پیش می آید چگونه از میان آثار متقاضی دست به انتخاب بزنیم. از این رو شاید به سمت این برویم که به آمار رجوع کنیم و از هنرمندانی که بنا بر آمار آثارشان در نمایشگاه های قبلی فروخته شده است دعوت کنیم. به هر حال به زودی تیم برگزارکننده این نمایشگاه نیز تشکیل می شود.

در نمایشگاه «کارنمای پژوهشی ۲» که تا ۲۱ شهریور در همه گالری های خانه هنرمندان ایران برپاست، سه تا ۱۰ اثر از هنرمندانی چون پروانه فرمانی، رضا هادی زاده، سعید چاواری، مرسده نجفی، مریم جهانی، مهرشید امیر پور رایینی، مینا انوشه نی، نازیتا انصاری نژاد، نگین جواهری فر، هدیس صباغ پور، فهیمه بقایی، محبوبه نمازی، ستاره حیدرزاده، آیدا پور جبار، مرضیه بقایی، حمیده استاد علی اکبر حجار، روجا بهروش، مریم اصغری، بصیرا بلبلی، بنفشه بند علی، سارا اشرفی، مانیا پاکپور، اکرم احمدی توانا، اسماء سبزکار، فهیمه توکلی، غزال زارع، فرشته آقامیری، مریم آقاجانی، مژده سجادی، شهریار آریافر، یاسمن بازارگان، علی بابایی، شیرین آزادی، فرزانه تاک، سارا سهیلی فر، مرجان آقامیری، عرفان شهیاد، بهشید فرهنگیان، لیلا اسلامی، امیر وحید سعیدی فرد، آیدا براتی، سمیه فعال، ویدا مهری، تینا باطنی، نسرین صادقی بجد، بدرالسادات معراجی، شیرین ملت گوهر روی دیوار رفته است.