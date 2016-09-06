صادرات برق اردبیل بیش از واردات آن است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده عصر سه‌شنبه در جلسه بررسی توسعه شبکه برق استان اردبیل تصریح کرد: برق استان اردبیل از سه خط انتقال اردبیل – اهر – تبریز، اردبیل – گیلان و اردبیل- آذربایجان تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه در میزان تأمین برق هیچ کمبودی وجود ندارد، متذکر شد: برق تولیدی استان به مراتب بیش از نیاز مصرفی است و ما در اغلب مواقع برق مازاد را وارد شبکه کرده و صادر می‌کنیم.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در مقابل در زمان‌های محدود از جمله تابستان با افزایش میزان مصرف مقدار جزئی برق از آذربایجان وارد مدار مصرفی اردبیل می‌شود.

به گفته علیزاده میزان تولید برق در استان تقریباً سه برابر میزان مصرف آن است و اردبیل جزو استان‌های مطرح در موضوع تولید انرژی خود محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: هر چند میزان تولید بالا است اما از تولید پراکنده حمایت می‌شود و شرکت توزیع خرید تضمینی تولید پراکنده برق را متعهد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان عمده تمرکز این شرکت را تولید انرژی‌های پاک عنوان و اضافه کرد: به عنوان مثال در صورتی که سرمایه‌گذار از محل انرژی خورشیدی یا بادی برق تولید کند، تولیدات وی با قیمت مناسب خریداری می‌شود.

وی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد دو نیروگاه در بیله سوار و اردبیل اشاره کرد و افزود: در عین حال پیشنهادهایی در خلخال و کوثر نیز مطرح شده است.

علیزاده تأکید کرد: در تابستان امسال نیز بدون خاموشی برق مورد نیاز شهروندان تأمین شد و کمبودی به لحاظ انرژی نداشتیم.