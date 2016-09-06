به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات (POP) امروز بعد از ظهر در حاشیه اجلاس بین المللی «ایران‌ کانکت ۲۰۱۶» میان محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و الساندرو تالوتا مدیر شرکت تله کام ایتالیا اسپارکل به امضاء رسید.

با امضاء این قرارداد، مقرر شد شرکت ایتال تله کام، مرکز تبادل اطلاعات را برای استفاده توزیع‌کنندگان و سرویس‌دهندگان محتوا (CDN) در منطقه خاورمیانه در تهران راه اندازی کند. این چهارمین مرکز تبادل اطلاعات خاورمیانه پس از مراکز (POP) امارات، عمان و استانبول خواهد بود.

محمدجواد آذری جهرمی در این مراسم با اشاره به اینکه این قرارداد نتیجه توافق صورت گرفته در سفر رئیس جمهور و وزیر ارتباطات به ایتالیا است و پس از مذاکرات چندین ماهه این قرارداد امروز به امضاء رسید.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: راه اندازی (POP) بین المللی در تهران، ایران را به عنوان مرکز بین المللی سرویس دهی منطقه‌ای معرفی می کند و به جای آنکه مسیر ترانزیت ارتباطی کشورهای منطقه به اروپا برود، مستقیم در تهران مدیریت می شود و این موضوع افزایش کیفیت و کاهش قیمت سرویس اینترنت را برای خدمات‌دهندگان اینترنت بین الملل به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه تا پیش از این کشورهای منطقه برای دریافت ارتباطات مجبور به استفاده از مسیر اروپا بوده اند، تاکید کرد: راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات در ایران اولین گام به سمت برنامه ایران برای ایجاد هاب بین المللی منطقه خواهد بود.

وی با بیان اینکه این قرارداد موضوع عملیاتی شدن این پروژه را تضمین می کند، تاکید کرد: تا پیش از این کشورهای جنوب ایران برای ترانزیت ارتباطی نیازمند استفاده از (POP) عمان و امارات بودند که به دلیل هزینه های بسیار بالای اتصال مجبور بودند عمده تبادل اطلاعات خود را در اروپا انجام دهند که این موضوع باعث کاهش سهم محتوای موجود در منطقه و کیفیت پایین آن شده بود، اما با راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات بین‌المللی در تهران این مسیر می تواند باعث کاهش هزینه های سرویس‌دهی و افزایش کیفیت آن شود که بیشترین تمرکز بر روی سرویس‌های ویدئویی خواهد بود و امیدواریم زمینه رشد سرویس‌های ویدئویی با قرار گرفتن (CDN)های منطقه ای در منطقه خاورمیانه افزایش یابد.

آذری جهرمی با بیان اینکه با راه اندازی (POP) بین المللی در ایران در قراردادهای بعدی درصدد جذب (CDN)های بین المللی برای استقرار در این مرکز خواهیم بود، گفت: پیش بینی می شود در دومین روز این همایش با دو شرکت سرویس دهنده سطح اول جهان در این زمینه وارد مذاکره شویم.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال مهر در مورد آخرین وضعیت قرارداد چهار جانبه ترانزیت ایران- اروپا که در سال ۹۰ میان عمان، روسیه، انگلستان و ایران به امضاء رسید اما عملیاتی نشد، گفت: این قرارداد در هر چهار کشور اجرا شد، اما به دلیل تحریم‌های مالی بین المللی قابلیت بهره برداری از این مسیر فراهم نشد. هم اکنون نیز یکی از موضوعاتی که در حاشیه حضور شرکت های بزرگ مخابراتی دنیا در برنامه داریم، رایزنی برای استفاده از این مسیر با بازاریابی های انجام‌شده است.

وی تاکید کرد: ایجاد مسیرهای ترانزیتی از ایران، کیفیت ارتباطات دنیا را تا ۴۰ میلی ثانیه بهبود خواهد بخشید که تاکنون به دلیل وجود موانع، دنیا خود را از این مسیر محدود کرده بود. هم اکنون با رفع موانع کشورهای شرقی آسیا مانند چین و هند تمایل خود را به استفاده از مسیر ترانزیت ایران- اروپا با محوریت ایران اعلام کرده اند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: هم اکنون ۱۰۰ ترابیت ظرفیت از کانال سوئز مدیریت می شود که معادل ۱۰ درصد این فضا می تواند از مسیر ترانزیت ایران- اروپا مدیریت شود.

در این مراسم، الساندرو تالوتا با اشاره به اینکه شرکت تله کام ایتالیا اسپارکل در بیش از صد نقطه در دنیا مرکز تبادل اطلاعات راه‌اندازی کرده است، خاطرنشان کرد: چهارمین حضور این شرکت در منطقه خاورمیانه و آسیا در ایران است و امید می رود با این همکاری حجم ترافیک ارتباطی و کیفیت سرویس‌دهی افزایش یابد.

مدیرعامل تله‌کام ایتالیا، در مورد شبکه ملی اطلاعات ایران نیز افزود: شبکه ملی اطلاعات می تواند یکی از برنامه های دولت ها برای توسعه باند پهن باشد و برای مردم منافع بسیاری به همراه خواهد داشت، اما مهم این است که در راه اندازی این شبکه و ارائه خدمات آن، دولت ها سیاست باز و ایجاد رقابت آزاد همراه با مقررات را در پیش گیرند. در نهایت ارائه خدمات مناسب و صرفه اقتصادی برای کاربران به همراه داشته باشد.