مقدمات تبدیل ایران به هاب ارتباطی منطقه فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین روز از برگزاری همایش «ایران کانکت ۲۰۱۶»، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت دکیکس آلمان با موضوع اتصال ایران به اپراتورهای مطرح دنیا و استقرار «پلت‌فرم پیرینگ» در کشور تفاهم همکاری امضاء کردند.

این تفاهم همکاری بین شرکت ارتباطات زیرساخت ایران و دکیکس آلمان، به منظور افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها برای ارائه دهندگان سرویس اینترنت و همچنین فراهم سازی تبدیل ایران به هاب ارتباطی در منطقه امضا شد.

اتصال مستقیم ایران به بزرگترین تامین کنندگان محتوا در دنیا

این تفاهم نامه شامل دو بخش است که در بخش اول شرکت ارتباطات زیرساخت به مرکز Peering (همتایی) فرانکفورت آلمان متصل می شود که در این مرکز ۷۵۳ اپراتور و تأمین کنندگان محتوا دنیا به هم مرتبط هستند.

بر اساس این تفاهم نامه ایران به بزرگترین تامین کنندگان محتوا و اپراتورهای دنیا به صورت مستقل متصل می شود؛ این اتصال در گذشته به وسیله کشورهای همسایه به وجود می آمد و هم اکنون با اجرای این طرح، هزینه ارتباطات برای کاربران ایرانی کاهش می یابد.

مرکز پیرینگ آلمان در ایران راه اندازی می شود

بخش دوم این تفاهم نامه نیز به این صورت است که شرکت دکیکس آلمان پلتفرمی از Peering را در ایران مانند فرانکفورت آلمان راه اندازی می کند تا این مرکز نیز در ایران بتواند به اپراتورهای مطرح منطقه وصل شود و زمینه تبدیل شدن کشورمان به هاب منطقه را فراهم کند.

در حاشیه این امضای تفاهم، محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: برای تبدیل شدن به هاب منطقه نیازمند مقدماتی هستیم که پلت‌فرم مذکور یکی از پیش نیازهای ما برای ارتقای جایگاهمان در حوزه تولید و دسترسی به محتوای بین‌المللی به حساب می‌آید.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه نگاه ما به آدرس‌دهی اینترنتی متفاوت شده است، ابراز کرد: تا پیش از تغییر و تحولات دولت و حاکم شدن رویکرد توسعه ظرفیت ارتباطات و همچنین ارتقای بسترهای ارتباطی شاید چندان اهمیتی نداشت اما اکنون مدتی است که شرکت ارتباطات زیرساخت برنامه شبکه ملی اطلاعات و تبدیل شدن به هاب ارتباطی منطقه را در دستور کار خود قرار داده است.

ارتباطات کاربران ایرانی تسهیل می شود

آذری جهرمی با اشاره به قرارداد کنونی با این شرکت آلمانی گفت: در راستای این قرارداد (استقرار پیرینگ بکیت) به کاربران و تولیدکنندگان محتوا اجازه خواهیم داد تا تبادل مستقیم با تامین کنندگان محتوای بین‌المللی با قیمت ارزان و کیفیت بالا داشته باشند.

وی افزود: اگر این اتفاق در کشور نیفتد شاید برای مسیردهی به یک تامین کننده محتوای خارجی نیاز بود که درخواست کاربران ایرانی به خارج از مرزها مثلا اروپا می‌رفت اما با استقرار پیرینگ قادر خواهیم بود تا دسترسی را به این تامین کنندگان مستقیم کنیم.

معاون وزیر ارتباطات درباره دیگر موضوع همکاری با این شرکت آلمانی گفت: در حال مذاکره و بررسی مسائل حقوقی با این شرکت خارجی جهت استقرار پلت‌فرم پیرینگ در مرکز تبادل اطلاعات تهران (پاپ (POP) بین‌المللی تهران) هستیم. زیرا با استقرار این پلت‌فرم قطعا تامین کنندگان محتوای بین‌المللی علاقمند به حضور در پیرینگ کشور خواهند بود و شرایط برای دسترسی کاربران اینترنتی ایران به محتوا تسهیل می شود.

آذری جهرمی همچنین با اشاره به اینکه پلت‌فرم‌های مذکور در دنیا بسیار رواج دارد و معمولا یک ایستگاه اصلی برای آن در نظر گرفته شده و تامین کنندگان محتوا، محتوای خود را به کاربران جهانی نزدیک می‌کنند، گفت: پیرینگ همانطور که می‌تواند دسترسی کاربران کشور را به تامین کنندگان بین‌المللی محتوا آسان و ارزان کند، فرصتی برای تولید کنندگان محتوا فراهم می‌کند تا سرویسها و خدمات خود را به نمایش در ویترین جهانی بگذارند.

در این جلسه ایوانف عضو هیئت مدیره شرکت آلمانی با بیان اینکه شرکت ما آماده همکاری با شرکتهایی است که قصد اتصال به پیرینگ را دارند، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت نیز براساس توافقی که با ما داشت به پیرینگ ما متصل شد تا اتصالات جهانی آن به اپراتورهای تامین کننده محتوای عضو شبکه ما، مستقیم و پرسرعت شود.

وی دلیل انتخاب شرکت ارتباطات زیرساخت برای همکاری را استقلال این شرکت در برقراری ارتباطات ملی و بین‌المللی ایران دانست و گفت: زیرساخت یکپارچه و قدرتمند شرکت ارتباطات زیرساخت باعث پایداری ارتباطات ایران شده و قطعا همکاری با آن در قالب استقرار پیرینگ تهران دارای مزیت است.