۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۷:۵۸

رئیس شورای شهر گچساران انتخاب شد

گچساران –در جلسه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر دوگنبدان که با حضور فرماندار این شهر دئیس شورای شهر گچساران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب با حضور فرماندار شهرستان گچساران در محل شورای شهر انتخابات هسئت رئیسه جدید شورای شهر این شهر برگزار شد.

فرماندار گچساران در حاشیه این نشست به خبرنگار مهر گفت: انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گچساران با حضور همه اعضاء شورای اسلامی شهر گچساران بدون هیچگونه حاشیه ای به پایان رسید.

عبدالرحیم رحیمی افزود: بعد از این رای گیری کیانوش بلوطی به عنوان رئیس و غلامرضا شکوهی به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر دوگنبدان در سال چهارم از دوره چهارم انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیز انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر دوگنبدان بدلیل عدم حضور برخی از اعضاء در جلسه لغو شده بود.

کد مطلب 3763220

