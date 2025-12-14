صدور مجوز دکه به افراد خاص در دوگنبدان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب مقیمی در اظهاراتی انتقادی، از تخلفات گسترده در حوزه شهرداری دوگنبدان سخن گفت.

وی با بیان اینکه شهردار به هیچ وجه حق صدور مجوز برای برپایی دکه و کانکس را ندارد، تصریح کرد: حتی شورای شهر نیز چنین حقی ندارد زیرا این مجوزها به صورت گزینشی و برای افراد خاص صادر می‌شود.

فرماندار گچساران با انتقاد از این رویه، تاکید کرد: چرا باید به افرادی که به صورت گزینشی انتخاب می‌شوند، مجوز داده شود، اما به دیگر متقاضیان که ممکن است نیازمندتر هم باشند، توجهی نشود؟

وی با تأکید بر لزوم رسیدگی به همه متقاضیان به صورت عادلانه، تصریح کرد: در حوزه شهرداری دوگنبدان تخلفات بی‌شماری مشاهده کرده‌ام.

مقیمی یادآور شد: باید برای ارائه خدمات در مناطقی که کمبود وجود دارد، به فکر همه مردم بود، نه اینکه به شکل گزینشی عمل شود.

وی خطاب به مسئولان مربوطه گفت: چرا فقط باید به برخی افراد توجه کرد؟ همه مردم، به ویژه نیازمندان واقعی، باید مورد حمایت و رسیدگی قرار گیرند.

فرماندار گچساران در پایان بر لزوم توقف صدور غیرقانونی این مجوزها و برخورد با متخلفان تأکید کرد.