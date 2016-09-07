  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

توسط سخنگوی قوه قضائیه؛

آخرین وضعیت فیش های حقوقی و پرونده دری اصفهانی اعلام شد

ایلام-سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده دری اصفهانی و موضوع فیش های حقوقی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ایلامی در خصوص فیش های نجومی اظهار داشت: پرونده ای در قوه قضایئیه تشکیل شده است و در حال بررسی مسائل مربوط به این موضوع هستیم.

وی افزود: دستگاه قضا به عنوان نماینده مدعی العموم در خصوص فیش های نجومی ورود کرده است و کارشناسان ما در حال بررسی این موضوع هستند که دریافتی های نجومی اگر عمل غیرمجرمانه بوده اموال به بیت المال بازگردانده شوند و اگر قانونی نبوده به عنوان جرم مورد بررسی قرار گیرند.

اژه ای گفت: به زودی نتیجه بررسی های کارشناسان ما در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: پرونده دری اصفهانی کماکان باز است و این فرد هم اکنون با قید وثیقه آزاد است ولی قوه قضاییه در حال انجام تحقیقات در مورد این پرونده است.

