آخرین وضعیت فیش های حقوقی و پرونده دری اصفهانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ایلامی در خصوص فیش های نجومی اظهار داشت: پرونده ای در قوه قضایئیه تشکیل شده است و در حال بررسی مسائل مربوط به این موضوع هستیم.

وی افزود: دستگاه قضا به عنوان نماینده مدعی العموم در خصوص فیش های نجومی ورود کرده است و کارشناسان ما در حال بررسی این موضوع هستند که دریافتی های نجومی اگر عمل غیرمجرمانه بوده اموال به بیت المال بازگردانده شوند و اگر قانونی نبوده به عنوان جرم مورد بررسی قرار گیرند.

اژه ای گفت: به زودی نتیجه بررسی های کارشناسان ما در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: پرونده دری اصفهانی کماکان باز است و این فرد هم اکنون با قید وثیقه آزاد است ولی قوه قضاییه در حال انجام تحقیقات در مورد این پرونده است.