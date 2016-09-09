قیمت نفت در سراشیبی سقوط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با انتشار یافتن گزارشی در مورد کاهش یافتن ذخایر نفت آمریکا و کاهش میزان واردات این کشور، امروز بهای نفت پس از افزایش ۴ درصدی‌ای که روز پنجشنبه با آن رو به رو بود، دوباره کاهش یافت.

بهای نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در هفته گذشته، حدود ۶ درصد افزایش یافت. دلیل عمده این افزایش، توافق عربستان و روسیه برای عملی کردن برنامه توقف افزایش تولید نفت و بازگرداندن ثبات به بازار نفت بود. اما بعد از مدتی با انتشار یافتن تردیدها در مورد اجرایی شدن این توافق، نفت دوباره روند کاهشی قیمت را پشت سر گذراند. بهای نفت خام برنت برای تحویل در ماه نوامبر با کاهش ۴۸ سنتی، به بشکه‌ای ۴۹ دلار و ۵۱ سنت رسید. روز پنج شنبه بهای این نفت طی دو هفته اخیر، برای اولین بار به بیش از ۵۰ دلار هم رسید.

بعد از این که روز پنج شنبه، داده‌های دولت آمریکا نشان داد ذخیره نفت خام آمریکا هفته گذشته ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داشته و به ۵۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است، بهای نفت نیز واکنش نشان داد. این بزرگترین کاهش ذخیره از ژانویه سال ۱۹۹۹ تا کنون است.

معامله گران نفتی، علت این کاهش را تأخیر در تخلیه بار نفت کش ها در تگزاس و لوئیزیانا به دلیل طوفان استوایی «هرمین» می‌دانند