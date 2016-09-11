«بانو با سگ ملوس» چخوف به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بانو با سگ ملوس» نوشته آنتوان چخوف نویسنده شهیر روس، به تازگی توسط انتشارات نگاه به چاپ پنجم رسیده است.

«بانو با سگ ملوس» نام یکی از داستان‌های کوتاه چخوف است که با همراهی چند داستان کوتاه دیگر از این نویسنده در قالب یک مجموعه داستان، در کشورمان با ترجمه‌های مختلف به چاپ رسیده است. این داستان را نام «بانویی با سگ کوچولویش» هم شناخته می‌شود که در سال ۱۸۸۹ نوشته شده است.

یکی از ترجمه های این داستان، توسط عبدالحسین نوشین انجام شده است. این ترجمه توسط انتشارات نگاه به چاپ رسیده که به تازگی این ترجمه به چاپ پنجم رسیده است. ابتدای این کتاب مقدمه ای از زینووی پاپرنی درج شده است. «چاق و لاغر»، «ماسک»، «وانکا»، «شوخی»، «سبک‌سر»، «جان دلم»، «بانو با سگ ملوس»، «سرگذشت ملال‌انگیز» و… عناوین تعدادی از داستان‌هایی است که در این کتاب به چاپ رسیده‌اند.

داستان بانو و سگ ملوس از این قرار است که مردی به نام دمیتری دمیتریچ گوروف اهل مسکو و در آستانه ۴۰ سالگی، در رشته زبان‌شناسی تحصیل کرده و به عنوان کارمند بانک خدمت می‌کند. او برای استراحت به «یالتا» آمده است. گوروف تن به ازدواجی اجباری داده و همسرش مبتکر و از خود راضی است. او اینک در همسر خود ظرافت و زنانگی نمی‌بیند. با وجود فرزند، گوروف بنای بی‌وفایی را آغاز کرده و به وی خیانت می‌کند. سپس پای آنا سرگه یونا یا همان بانو با سگ ملوس به قصه کشیده می‌شود.

این کتاب به تازگی به چاپ پنجم رسیده است.