تشکیل سازمان اورژانس در کمیسیون بهداشت مجلس رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدحسین قربانی درباره پیشنهاد استقلال اورژانس به عنوان یک سازمان در لایحه برنامه ششم توسعه، افزود: در این لایحه دولت اشاره کرده که برای اورژانس کشور سازمان مستقلی با مدیریت واحدی تشکیل دهد تا به طور مستقل در وزارت بهداشت و درمان انجام وظیفه کند.

وی ادامه داد: البته مستقل شدن اورژانس به عنوان یک سازمان در کمیسیون مورد تایید قرار نگرفت که امیدواریم این موضوع در صحن علنی مجلس بتواند نظر نمایندگان را جلب کند زیرا این اقدام می‌تواند به ارائه بهتر خدمات کمک کند.

قربانی تصریح کرد: واقعیت این است که باید در حوزه اورژانس سازمان مستقلی تشکیل شود تا نسبت به آن مدیریت بهتری صورت گیرد؛ منتقدان بر این باورند در صورت مستقل شدن اورژانس کشور، این مجموعه از وزارت بهداشت منفک خواهد شد در حالی که در لایحه دولت به طور کامل اشاره شده که در صورت مستقل شدن اورژانس عملکرد آن زیر نظر وزارت بهداشت خواهد بود.

وی افزود: اکنون مدیریت واحدی بر اورژانس کشور وجود ندارد، حال همه تلاش ما آن است که این موضوع بتواند در صحن علنی مجلس نظر نمایندگان را جلب کند زیرا با این اتفاق ساماندهی خوبی بر اورژانس کشور رخ خواهد داد و در عین حال ماموریت هایش نیز کاملا مشخص خواهد بود، به گونه‌ای که می‌تواند در اقصی نقاط کشور ساماندهی خوبی برای اعزام ماموریت ها داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اکنون اورژانس کشور زیر نظر وزارت بهداشت است، اما در دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور تشیکلات واحد و مستقلی ندارد، در حالی که دولت درصدد است تا این مجموعه را به صورت مستقل در آورد.