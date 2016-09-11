اختراع سینما یکی از بهترین موهبت ها برای بشر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام محمد حیدری دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به مناسبت روز ملی سینما آمده است:

«به جرأت می توان گفت یکی از مهمترین ملزومات در زندگی انسان ها سینما است که اختراع آن یکی از بهترین موهبت ها برای بشر بود و از زمانی که وارد خاک سرزمین ایران شد، سالن های سینما برای تماشای جلوه هایی رنگارنگ از گره هایی که در روزمرگی های آدمی نمود می یابد، ساخته شد و به واسطه آن سطح فرهنگ مردم ارتقا یافت و سلامت روحی را به دوستداران سینما هدیه داد.

این خطه پهناور که گنجینه ای ارزشمند از اسطوره ها، حماسه ها و آیین های ناب و ماندگار را از زمان های دور تا به امروز در خود جای داده، می تواند زیبایی هایی از آنها را در پرده سینماها به یادگار بگذارد.

برگزاری منظم سالانه جشنواره فیلم که در بهمن ماه هر سال به نام جشنواره فیلم فجر در کشور و علاقه به سینما در قشر جوان کشور موجب توسعه این صنعت در کشور شده است و بر اهمیت آن افزوده است.

حال که به روز سینما رسیده ایم فرصت را مغتنم می شماریم تا این روز را که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ثبت شده را جشن بگیریم و لذت دیدن آثار فیلمسازان و سینماگران را به مردم هدیه دهیم.

این روز را به همه همکاران وسینمادوستان ایران تبریک می گویم.

۲۱ شهریورماه ۹۵

محمد حیدری دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر»